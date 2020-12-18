嫦娥五號｜月壤樣本與美蘇不同　俄專家：將有助了解月球起源

俄羅斯《新國防訂單．戰略》雜誌太空專欄編輯科托夫社接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，中國透過嫦娥五號獲得的月球土壤樣本，與此前美蘇的月壤樣本有所不同，相關研究將有助於了解月球起源。

嫦娥五號在月球表面採集樣本。（新華社）

據介紹，嫦娥五號在月球著陸的地點位於月球正面風暴洋的呂姆克山脈以北地區。科托夫稱，中國的樣本來自月球另一區域，此前美國和蘇聯都沒有在該處獲得過樣本。該處是相對年輕的熔岩層，只有約10億年至20億年，可以幫助科學家使月球起源的理論更加準確。

科托夫又表示，美國和蘇聯均曾與其他國家分享月壤樣本，中國繼續弘揚傳統做法將有助於建立各國之間的良好關係，美國太空總署也曾表達過類似的立場。對此，中國國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳豔華表示，中國政府願意與各國志同道合的機構和科學家共享月球樣本，包括有關探測數據，來進行科學分析。國家航天局新聞發言人許洪亮亦在新聞發布會上正式承諾，指月球樣本是人類共同的財富，中方願意以平等互利、互惠互利的方式跟國際同行開展合作。

嫦娥五號著陸的地點是相對年輕的熔岩層。（新華社）

中國國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳豔華表示：外空資源是人類的共同財富，中國政府會按照《外空條約》來執行, 中國政府願意與各國志同道合的機構和科學家共享月球樣品，包括有關探測數據，來進行科學分析。

中國國家航天局新聞發言人許洪亮12月17日在新聞發佈會上正式承諾，月球樣品是人類共同的財富，中方願意以平等互利、互惠互利的方式跟國際同行開展合作。

（綜合報道）