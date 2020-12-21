美太空軍指中俄發展反衛星武器　稱將加強與盟友合作應對

據英國BBC報導，嫦娥五號登月探測器發射後，美國對來自中國和俄羅斯的太空威脅發出警告，認為兩國在強化反衛星能力。 BBC引述了美國太空作戰部長（Chief of Space Operations）雷蒙德上將（John Raymond）的發言稱，「美國必須加強同盟友合作對付來自中國和俄羅斯的太空威脅」。

早前，美國太空軍司令部12月16日指責俄羅斯進行了反衛星導彈試驗，並說「俄羅斯已經把太空當作交戰場所」。

此外，美國國防情報局編纂的2019年版《太空中的安全挑戰》報吿（截止至2020年12月21日，該報吿為最新版）表示，中國可能發展激光武器，干擾，破壞衛星的傳感器，而且可能已經掌握了某些破壞衛星傳感器的激光手段，以至於美國衛星也越來越容易受到中國在地面部署的激光武器的攻擊。

美國太空作戰部長（Chief of Space Operations）雷蒙德上將（John Raymond，中）和美國總統特朗普合影。（網絡圖片）

同時，早在2019年1月美國情報機構就指出中國在2020年就能部屬地面激光武器，擁有致盲衛星傳感器的能力。5年後，可部署更強大的地面定向能系統，進而有能力威脅到衛星光學設備以外的其他部分。

該報吿還認為中國軍隊已經部署了一種可用來打擊低軌衛星的地面反衛星導彈，甚至有分析認為中國可能像部署車載式彈道導彈一樣讓這種地面激光武器具備機動能力，進而加大美軍反制的難度。

對於美國方面的說法，中國《環球時報》對此發表評論說，美太空軍渲染「中國威脅」是為自身增加經費尋找藉口。早在美國成立世界上第一支太空軍時，中國外交部發言人也重申過中國主張和平利用外空、反對太空空軍備競賽的立場。

俄國方面，克里姆林宮發言人德米特裏·佩斯科夫（Dmitry Peskov）今年早些時候也說過俄羅斯一直主張並致力於太空非軍事化的立場。

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據悉，中國曾進行過多次反衛星試驗，最早的一次可以追溯到2007年1月11日由中國西昌衛星發射中心發射的開拓者一號火箭，該火箭攜帶的動能彈頭成功擊毀了一枚中國的報廢衛星。在2010年與2014年，中國也曾分別對大氣層外目標進行過反彈道導彈試驗。

另有消息認為中國在2013年發射過一個彈道高度超過3萬公里的飛行器，但是該飛行器並沒有釋放衛星，它的飛行模式也不同於一般的運載火箭，彈道導彈，或探空火箭。有分析認為，這可能意味着中國在發展可對3萬公里高的同步軌道衛星實施打擊的導彈。

據了解，美國在1985年曾進行過反衛星導彈試驗，不過後來終止了後續試驗。2006年，美國一顆間諜衛星發射升空後與地面失去聯繫，2008年2月20日，美國海軍發射一枚「標準-3」（SM-3）型導彈擊落了它。