華爾街日報：中國科興疫苗完成3期試驗　巴西測試逾50%有效率門檻

在西方頻頻質疑中國新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗安全性之際，中國科興控股生物技術有限公司（簡稱科興控股）的疫苗在巴西的後期試驗中顯示有效。科學家們希望該款疫苗能用於在發展中國家的大部分地區抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情。

據美國《華爾街日報》12月21日，巴西在上週完成了CoronaVac疫苗的三期試驗，參與該試驗的人士表示，試驗結果表明CoronaVac超過了國際科學家認為提供保護所需的50%有效率門檻。

報道指出，一直在進行CoronaVac疫苗試驗的巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）準備23日宣布該疫苗的有效性，科學家們希望該疫苗的有效性可以媲美其他有效性高達95%的新冠疫苗。

報道稱，巴西聖保羅州（São Paulo）州長多利亞（Joao Doria） 表示，他計劃在明年7月底前為全州居民接種疫苗，這比巴西聯邦政府承諾的為巴西其他地區接種疫苗的時間提前了將近一年。

不過，西方媒體對中國疫苗的質疑聲不斷。英國《金融時報》12月20日的一篇文章稱，雖然中國承諾會給難以獲得西方疫苗的地區提供中國的疫苗，但對於中國的疫苗生產「不符合國際標準」和「不透明」的擔憂正在浮現。

美國《紐約時報》則在題為《疫苗效果未知？在中國沒關係，人們爭先恐後接種》的報道中表示，雖然中國的候選疫苗尚未被正式證明安全或有效，但官方在緊急使用政策下已在中國各地為數千人注射了疫苗。

中國國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉12月19日在新聞發佈會上曾表示，一般來說，疫苗的安全性指的是接種疫苗以後，受種對象是否會發生不良反應或嚴重的不良反應。如果不會發生嚴重的不良反應，一般就認為疫苗是安全的。

他指出，為了保護高風險人群，中方在6月份依法依規批准了新冠疫苗緊急使用，從7月份開始了新冠疫苗緊急使用的接種工作，從7月到目前，在自願、知情、同意的前提下，對高風險暴露人群進行了緊急接種，目前累計已經完成100多萬劑次的新冠疫苗緊急接種工作，經過嚴格不良反應監測和追蹤觀察，沒有出現嚴重不良反應。

此外，多國也發聲指出中國疫苗安全有效。12月14日，土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）在與中國外長王毅通電話時表示，土方認為中方的疫苗安全有效，已宣布將從中國緊急採購。同日，菲律賓政府表示，希望與北京科興公司達成協議，採購2,500萬劑新冠疫苗。

阿聯酋和巴林已經批准國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗在巴林王國註冊上市。