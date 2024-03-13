2024年1-2月廣東外貿進出口同比增長24.9%　機電產品佔比達六成

3月12日，記者從海關總署廣東分署獲悉，今年1月-2月，廣東外貿進出口1.35萬億元，同比（下同）增長24.9%。其中，出口8859.4億元，增長26.8%；進口4624億元，增長21.5%。



從貿易方式上看，一般貿易、保稅物流增長較快。今年1月-2月，廣東一般貿易、保稅物流進出口分別為8204.8億元和2408.7億元，增長34.9%和32.8%，增速快於整體10個和7.9個百分點；加工貿易進出口2723億元，增長1.1%。

從外貿主體上看，民營企業繼續發揮外貿主力軍作用。今年1月-2月，廣東民營企業進出口8597.7億元，增長38.9%，佔廣東進出口總值的63.8%，較去年同期提升6.4個百分點。同期，外商投資企業進出口4084.6億元，增長3.8%，佔30.3%；國有企業進出口767.5億元，增長17.4%，佔5.7%。

從貿易夥伴上來看，今年1月-2月，東盟、美國、中國香港、歐盟和中國臺灣為廣東前5大貿易夥伴，分別增長17.3%、32.3%、17.1%、12.1%和20.3%，佔廣東進出口總值的比重分別為15.5%、11.6%、11.4%、11.3%和7.1%。此外，對共建“一帶一路”國家進出口5153.3億元，增長23.1%，佔38.2%。

廣東。（視覺中國）

值得關注的是，機電產品進出口佔比達六成。從出口來看，今年1月-2月，廣東機電產品出口增長19.9%，佔廣東出口總值的63.8%。其中，自動數據處理設備及其零部件、家用電器、音視頻設備及其零件、集成電路分別增長18.2%、29%、29.4%和51.1%；此外，集裝箱、船舶出口大幅增長，分別增長178%和211.1%。同期，出口勞動密集型產品也較快增長，增長33.7%，佔15.1%。

從進口來看，今年1月-2月，廣東進口機電產品2774.9億元，增長24.3%，佔廣東進口總值的60%。其中，進口自動數據處理設備及其零部件、半導體製造設備、集成電路分別增長131.9%、276.7%和28.5%。同期，能源產品、金屬礦砂和糧食進口量分別增加65.3%、21.4%和45.9%。