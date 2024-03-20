校內護欄突坍塌　青海小學生頭朝下墜樓　醫生：就算醒來也是智障

青海西寧一名10歲、就讀三年班的小學生日前在校內與同學玩鬧期間，因樓梯護欄突然斷裂而墜樓，之後被送入ICU搶救，隨時有生命危險，醫生表示，孩子就算醒來以後也是智障、殘疾，不可能恢復到以往狀態。另報道指，涉事教學樓於2021年9月竣工，中標價3600多萬元人民幣，家長事後對教學樓質量提出質疑。周二（19日），西寧市教育局工作人員表示正在跟進此事，但具體情況不方便透露。



網民爆料指出，事發於上周四（14日）的青海西寧市五四小學，影片顯示，當時正值課間休息時間，穿紅上衣的事主與同學玩耍不慎被推搡到護欄處，結果因護欄突然斷裂而頭朝下墜落。另一段影片則顯示，一男孩躺在醫院病床上接受治療。

孩子母親程女士表示，兒子的顱骨被切了三分二，目前仍在ICU搶救，隨時有生命危險，而醫生告知就算他醒來，以後也是智障、殘疾，不可能恢復到以前的狀態。報道指，事主診斷為「急性硬膜下出血」。

程女士介紹，當天孩子從廣賢樓的四樓摔到了三樓，該教學樓2021年才剛剛投入使用，屬一棟新樓。目前，學校交了醫藥費，但她關心的是事故責任問題，批評學校和相關部門還未有一個說法，只是告訴她會組織涉事學生家長、施工單位等責任方召開會議。

據西寧市公共資源交易網《西寧市五四小學綜合教學樓建設項目施工招標公告》顯示，五四小學綜合樓建設項目建築面積約為8891.21㎡，招標人為西寧市城西區教育局，計劃工期為2020年3月10日至2021年7月10日，共488天，中標價為36367110.560元。

對於事件，西寧市教育局的工作人員稱正在跟進，惟具體情況不方便透露。至於教學樓質量問題，城西區城鄉建設局工作人員也未正面回應，只讓媒體聯繫城西區委宣傳部，惟後者一直未有回覆。