叫囂「撞倒我，你要哭」　四川勞斯萊斯轉彎逼停直行車被罰200元

3月19日晚，一條網傳影片顯示，在四川內江，一輛勞斯萊斯跨兩條行車線右轉時不打轉向指示燈逼停直行車輛，司機還叫囂「撞到我，你要哭」，引發網民熱議。

3月20日淩晨，內江市交警支隊發布消息，公布此事件處罰結果，涉事勞斯萊斯司機被處以200元人民幣處罰。



在網傳影片中，勞斯萊斯在轉向後，車主叫囂「撞到我，你要哭」。不過，受到影響的直行車輛反斥道，「我哭？你從左邊往右轉，你還（說）我撞到了要哭……」事後，受影響的陳先生表示，勞斯萊斯從左側車道直接右轉，不打轉向燈，還囂張跋扈地罵人，會去交管部門舉報其違法行為。

3月20日，內江市交警支隊公布處罰影片，交警向涉事勞斯萊斯司機表示，其在變更車道時，影響正常行駛的機動車，違反了《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第44條。為此，交警部門對其處以200元罰款。

勞斯萊斯司機在影片中道歉表示，「經過昨天網友舉報，我是不文明開車，從左轉車道右轉是非常不安全的。我當時沒認識到這個錯誤，希望廣大市民不要向我學習。」他已認識到這種行為是非常不安全的，將永不再犯這種錯誤。

影片在網絡引起熱議，網民認為「囂張成本太低」，處罰200元遠遠不夠。

200元，他確實可以囂張



果然開什麼車不代表司機的質素有多高，開豪車配的不一定是高質素司機。有的人內心越是缺少什麼，越是想透過在外來抬高自己



誰貴誰有理



直接撞啊，反正勞斯萊斯全責



這司機估計要被東家開了

