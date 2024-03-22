三亞遊客潛水被突被摘下面罩　強行推銷拍照　遊客：害怕只好答應

海南三亞市公安局旅遊警察支隊日前抓獲一個盤據在三亞南邊海附近海域石屋違法犯罪的7人團伙，經查，該團伙以非法手段強迫遊客接受潛水拍照攝影，實施強迫交易等違法犯罪活動，嚴重擾亂旅遊秩序。



《北京青年報》報道，三亞市公安局3月17日發布《關於檢舉揭發三亞金里紅犯罪團伙違法犯罪線索的通告》。通告稱，三亞市公安局旅遊警察支隊於近期打掉一個盤踞在三亞市南邊海附近海域實施違法犯罪的團伙，共抓獲金里紅、劉威、李澤貴、王曉真、李小偉、黃福清、王偉等7名犯罪嫌疑人。

通告表示，該團伙以非法手段強迫遊客接受潛水拍照攝影、實施強迫交易等違法犯罪活動，嚴重擾亂旅遊秩序，三亞市公安局現向社會公開徵集該團夥的違法犯罪線索。

三亞潛水景區自去年底傳出遊客被強摘面罩要求付費事件，三亞公安發出通告，對外徵集犯罪線索。（三亞市公安局）

綜合內媒過往報道，自2023年底起，即有遊客反映前往三亞潛水，在水下活動時，會被工作人員強行分開，甚有陌生人強行摘去面罩，語帶威脅的詢問，「要拍照嗎？」讓不少遊客感到困擾，又擔心會出現人身安全的問題，只能勉強答應。直至近期海南警方抓獲7人犯罪集團，遊客才知道事件已經曝光。

內媒《極目新聞》報道，2023年11月底，鄭女士一家九口到三亞旅遊。她的丈夫、姐姐、姐夫及婆婆四人參加了潛水活動，潛水前工作人員推銷了潛水拍照項目，每人要價人民幣300元，如需影片還要另外加錢，除了鄭女士的姐姐要求拍照，其他三人都明確拒絕了在潛水過程中拍照。

遊客鄭女士姐姐潛水時付費拍的照片。（極目新聞，受訪者供圖）

鄭女士回憶起，潛水沒過幾分鐘，姐夫就率先上岸，稱「在水下他們四人被工作人員分開，工作人員取下他的潛水面罩，問要不要拍照」。之後，鄭女士的丈夫及婆婆也遇到和姐夫同樣的情形，「他們因為很害怕只好答應」。

直到回到民宿後，鄭女士向贈送潛水服務的民宿老闆投訴反映此事，隨後，提供潛水服務的工作人員與她取得聯繫，並退還了三人潛水拍照費用900元，但表示「退款也是有條件的，他們要求我們不得公開談論此事，同意後才退這筆錢」。

遊客鄭女士向媒體出具相關轉帳紀錄。（極目新聞，受訪者提供）

《北京青年報》採訪同於2023年11月前往三亞旅遊的呂女士一行5人，呂女士表示，「潛水一開始，教練就帶著我們直接往海底潛，感覺一陣耳鳴。大概5分鐘後，教練就把我們撈至海面，問要不要拍照，我說了三四遍，不拍，教練把我的潛水面罩往上挪了一下。當時我就狠嗆了一口水，擔心自己的安全，只好答應拍照。」

上船後，呂女士和朋友三人各自向對方支付了人民幣560元，呂女士透露，「潛水照片簡直就是『死亡』照片，非常難看，我們收到照片就刪掉了。」

事發後，由於不想影響旅遊時的好心情，加之手中沒有相關證據，呂女士並沒有投訴，也未報警。直到近日，呂女士關注到三亞市警方發布的線索徵集通告，計劃向警方提供相關線索，「我也不知道是不是警方通告中的那一撥人，但是我們確實遇到了同樣的經歷」。

三亞市公安局表示，為進一步深挖違法犯罪，現向社會公開徵集相關團伙的違法犯罪線索。舉報線索經查實有效並經司法程式認定的，公安機關將按規定給予獎勵並對舉報人嚴格保密；凡對舉報人進行打擊報復的，將依法嚴懲；對於包庇窩藏團夥成員、為其逃避打擊提供便利條件的，將依法追究法律責任。

在三亞市公安局的通告中，公安機關敦促該犯罪團伙的其他涉案人員認清形勢、放棄僥倖心理，主動投案自首，如實供述違法犯罪事實，爭取寬大處理。三亞市公安局接受群眾舉報和涉案人員投案自首，並設立舉報、投案自首受理點。受理地點為三亞市春光路14號三亞市公安局旅遊員警支隊。在通告結尾，還公布了兩名警官的聯繫方式。