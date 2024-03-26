女子在金店寄存價值22萬元金條無法取出　涉案店鋪疑捲走4億元

《每日經濟新聞》報道，日前有一名朱姓女子爆料，自己在山東黃金門店寄存的投資金條取不出來了。而除了朱女士寄存金條的店面「消失」以外，記者實地走訪還發現，朱女士在北京寄存金條的「山東黃金」店面已經消失不見。



而朱女士的遭遇並非個例，從她與案件經辦人員的交流來看，該案件涉案金額或高達4億元。



2021年10月，朱女士在北京市海淀區貴友大廈的山東黃金（以下簡稱山東黃金金源貴友店）購買了630克的投資金條，該店以0.95%的折扣率，將370.19元/克的基礎金價以351.68元/克的折後訂購價賣給了朱女士，朱女士的訂購金額為約22.16萬元。

當時門店給朱女士的回購承諾是，如果把黃金「暫存」在店裡一段時間，門店可以按照以下兩種方式中的其中1種進行回購。第1種是按照確認回購處置當日，上海黃金交易所公佈的即時金價作為回購處置價格進行結算，如結算價高於朱女士購買時的金價，則收取高出金價差額部分總額的5個點作為代理回購處置手續費。第2種是按照朱女士購買時的金價作為回購處置價格進行結算。

朱女士提供的黃金購買合同顯示，除了她購買門店——山東黃金金源貴友店的印章之外，還有一個名為北京紫金珠寶有限公司（以下簡稱紫金珠寶）的第三方參與其中。3月25日，山東黃金（600547.SH，股價25.56元，市值1143.41億元）工作人員告訴記者，紫金珠寶曾是山東黃金加盟商，但自2021年之後就不是了。

朱女士的投資金條提貨期限為365天，訂購日期為2021年10月25日，交貨日期為2022年10月26日。雖然朱女士提供的合同左上角印有「山東黃金北京營運中心」的字樣，但實際乙方印章為「北京紫金珠寶有限公司合同專用章」，乙方經辦資訊處印章為「北京紫金珠寶有限公司收款專用章」，收銀蓋章處為「山東黃金金源貴友店」。

紫金珠寶爆雷：因非法吸收公眾存款被立案調查

據2021年7月內媒報道，紫金珠寶成立於2014年，是山東黃金國內最大的代理商和山東黃金精煉廠授權指定黃金回購企業。主營黃金珠寶零售、定製、回購、保管、銀行等金融機構貴金屬服務。紫金珠寶在世紀金源貴友大廈、華懋商廈、楓藍國際購物中心、萬達廣場、龍德廣場等設立了專櫃。

然而，朱女士表示，2022年8月紫金珠寶在京6大商場設立的珠寶櫃檯就已全部「爆雷」。朱女士展示了一份2022年8月29日北京市公安局海淀分局下發的《立案告知書》（以下簡稱告知書），告知書顯示：「北京紫金珠寶有限公司非法吸收公眾存款一案，我局認為此案符合刑事案件立案標準，現立為刑事案件偵查。」

由於一直未能得到賠償，朱女士又向北京市海淀區市場監督管理局（以下簡稱為海淀區市場監管局）進行了投訴。2023年1月18日，海淀區市場監管局對朱女士的投訴內容進行了回覆，回覆表示朱女士所反映的相關內容應為黃金行業主管部門（中國人民銀行）負責，並非市場監管局職權範圍，且現北京紫金珠寶有限公司無法聯絡，北京貴友大廈有限公司貴友金源店明確拒絕調解，根據相關規定對朱女士的投訴內容終止調解。

不過朱女士的遭遇也並非個案，有多名消費者均遭遇了類似問題，據朱女士提供的電話錄音，相關監管部門的案件經辦人員向朱女士表示「當時起訴的時候（涉案金額）是一共四個億」，目前紫金珠寶部分涉案人員已被抓捕。

涉事門店已無蹤影

3月21日下午，《每日經濟新聞》記者實地走訪了貴友大廈和華懋商廈，記者發現兩家商廈均已沒有山東黃金的影子。

在貴友大廈，「山東黃金」門店已經變為了「中國黃金」，據該櫃檯的工作人員介紹，貴友大廈中國黃金店2023年3月份成立，屬於加盟性質，和山東黃金沒有關係。

貴友大廈已無山東黃金蹤影。（每日經濟新聞）

另外，位於公主墳附近的華懋商廈，同樣沒有發現山東黃金的櫃檯。據該商廈其他金店工作人員介紹，華懋商廈黃金珠寶區於2024年1月份整體從商廈的東邊搬到了西邊，山東黃金確實「撤了」。

華懋商廈黃金珠寶區。（每日經濟新聞）

山東黃金深圳公司相關人員稱，紫金珠寶從2021年開始就已不再是山東黃金的加盟商。山東黃金還因紫金珠寶從事法律禁止的業務向警方報案，同時也重申禁止所有加盟店從事相關（金融類）的促銷活動。

當被問及紫金珠寶相關的受害者的損失會如何處理時？該人員則強調，「這不是山東黃金做的事情，並不瞭解具體的解決方案，無法回答這個問題。」

目前市面已無類黃金託管業務

據了解，類似黃金託管業務已經在內地市面上銷聲匿跡了。3月18日，一名黃金行業從業者表示，「目前已經沒有這種做法了。」

3月19日，《每日經濟新聞》記者以消費者身份走進了位於北京市朝陽區的悠唐購物中心、東城區的國瑞購物中心和西城區的君太百貨，走訪了10餘家金店，上述金店均表示沒有黃金託管業務。

其中，悠唐購物中心菜百首飾的店員告訴記者：「我們是直營店，但我沒有代存業務。其他品牌的代存的那個經常都老有報導品牌跑路了，存的一些金條都沒了，很少會有人選擇代存業務。」

目前，在貴友大廈的中國黃金櫃檯，當《每日經濟新聞》記者向工作人員詢問是否有黃金託管業務時，店員表示「我們這兒就賣貨」「買了就拿」「就是不允許託管」。

據觀察，貴友大廈中國黃金結賬處的櫃檯上擺放著兩個「溫馨提示」，上面明確記載：「本品牌不開展任何形式的預售、不開展任何形式的產品保管業務、不開展任何形式的售後回租等籌集資金或衍生融資業務。」

此外，現貨黃金買賣目前也受到了更為嚴格的監管。悠唐購物中心的中國黃金是一家加盟店，該店店透露現在已經沒有黃金回購（變現）的服務，「因為現在派出所控制管控的比較嚴⋯⋯不是光是咱家，全部質保類的都查，你必須得去申報，申報了以後，通過了以後，你才能變現。」