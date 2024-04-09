男子打工10年供女友讀書考研　婚前患血癌失聯　女友：下輩子找他

撰文：ETtoday
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河南28歲女生劉月在高中時，和輟學早早工作的男生智奧紅相識相戀。此後，男友一直打工支持劉月考上碩士，二人攜手走過10年。

就在他們即將結婚前，智奧紅突然失聯要分手，還表示彼此不合適。

劉月苦苦找尋後，才發現男友罹患重病的真相，之後不離不棄照顧陪伴他。4月7日，劉月表示，男友智奧紅已於當天凌晨去世。

討論區意外看到男友自稱在做化療才知分手真相　點圖放大了解更多及看看二人照片：

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據《瀟湘晨報》報道，1996年，劉月出生在河南省商水縣一家普通家庭，彼時的智奧紅是一名已經學會小跑的3歲孩童。

2013年6月，正在讀高二的劉月通過聊天軟件認識了早早輟學的智奧紅，「我們會經常聊天，有時候學習太累了，他也會鼓勵我」。劉月說，男孩長得不是很帥，眼睛小小的，笑起來憨憨的，但她很喜歡。

18歲，劉月和智奧紅確定戀愛關係。之後，劉月考上了鄭州的一所大學，智奧紅也前往上海打工。兩人開始了長達7年的異地戀。

「他一直把我保護得很好，讓我可以像個小孩一樣度過大學的歡樂時光」，劉月說，由於智奧紅過早進入社會，經常給她分享他的一些社會經驗，幫助她理解生活和規劃未來。

在劉月讀書期間，智奧紅做過銷售、外送員、進過工地……每個月都會轉一點錢給她做零用錢。「學歷從來不是我們之間的問題，我們沒有什麼大吵大鬧，互相分享彼此的生活。」

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臨近大學畢業，想考研究生的劉月也得到智奧紅的支持，「他花了幾萬（人民幣，下同）給我報了考研輔導班，在他的支持下，我也成功考上了河南大學」。劉月說，2022年她還患上了中耳炎，需要動手術，智奧紅沒有絲毫猶豫就給她交了手術費。

智奧紅的努力上進和責任心讓劉月慢慢有了跟他結婚的念頭。2021年的春節，相戀的第9年，他們訂婚了，並約定2023年年初結婚。只是劉月沒想到，在臨近婚期前的3個月，智奧紅卻鬧起了分手，一度「失蹤」。

劉月最早察覺男友反常是在2022年年底，「他說他耳朵痛，要去做手術，但因為血小板過低，手術終止了。我原以為他也是和我一樣，患上比較嚴重的中耳炎而已」。劉月說，那之後，智奧紅開始鬧脾氣，說分手。

「我當時聽到他說血小板低無法手術的時候，就猜到他可能是遇到了不好的事情」，劉月開始在網上查詢相關疾病症狀，還在一條健康科普影片下發現了智奧紅的留言。當時，他寫道：「我是急性M2（M2是急性成熟骨髓芽球性白血病）第一個療程化療第四天。」

「那時候我就知道他為什麼鬧脾氣說不結婚了，他想逼我離開」，得知男友患病的劉月開始自己在網上查論文，找醫院、專家、病友群等等，想著怎麼能把他的病治好。

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剛發現男友得病的那段時間，劉月不敢讓任何人知道，整夜整夜地失眠，只能無助地躲在枕頭下痛哭。在智奧紅「失蹤」3個多月後，在老家，劉月才再次見到他。「他來我家拜年，頭髮掉了好多，人也蒼白了很多，眼睛裡都沒光了。」

2023年春節後，在畢業關頭，劉月選擇陪著智奧紅治病，從河南輾轉到北京治病。還把自己研究生獎學金全部拿出用於智奧紅治療。

很快，智奧紅迎來第一次骨髓移植。劉月推著輪椅把男友送到骨髓移植倉的入口，「看他的身體被化療藥侵蝕得沒有人樣，我很痛苦，我能做的就是陪著他」。不過，就當劉月以為迎來希望時，醫生卻告訴她骨髓移植失敗，智奧紅很可能只有1個月生命了。

「你知道嗎？真的很像電視劇裡演的一樣。一個月，我都不知道能做什麼，」劉月自言自語道。「他每一次化療都很難受。他有很多次和我說，『咱們回家吧，不治了，我不想拖累你們所有人』。看到他那樣，我就想我不能放棄。」

在劉月的堅持下，今年2月，智奧紅進行了第二次骨髓移植。不過，劉月表示，4月1日，在北京做完第二次骨髓移植後，智奧紅的病情突然反撲。6日晚11點，劉月決定帶昏迷許久的智奧紅返回老家，計劃轉到縣裡的醫院做最後的努力。

7日凌晨，智奧紅還是選擇「先走了」。關於未來，劉月說她準備向智奧紅以前的公司討要欠薪，然後替男友照顧好他的父母。

「他對我那麼好，可最後一句話也沒留給我，」劉月哽咽著說。「儘管我們沒有登記，我認為我們早已是夫妻，下輩子，我會去找他。」

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