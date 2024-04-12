台版柬埔寨3人遭虐死二審今宣判　一審法官昨日凌晨突然墮樓身亡

台北市士林地院李姓法官，12日凌晨傳出墮樓身亡的消息。他先前才因承審「台版柬埔寨案」引發關注，但卻出現這樣的悲劇。而「台版柬埔寨案」3死部分在12日也進行二審第一宣判，高院將16名被告分別判處26年到1年2月不等的刑度。



「台版柬埔寨案」是台灣詐騙集團以求職名義誘騙求職者上門，61人被囚禁在社區住宅內，期間遭到暴力毆打，其中3人不堪虐打死亡，被詐騙集團成員運到山區棄屍。

台灣警方指出，主嫌傅榆藺（綽號S姊）、陳樺韋（綽號茶董）為首的29名詐團成員，集團以求職為幌子，囚禁凌虐61名求職者，還虐死3人後棄屍。而一審初步認定集團不法獲利超過4億元，並將傅女、陳男重判無期徒刑，其餘被告也分別遭到判刑。

警破「台版柬埔寨案」 61人遭囚禁3人虐打致死 首腦等17人被捕 台版KK園區？26男女見工竟被囚禁凌虐 棍毆電擊煙頭燙噴灑辣椒水

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負責承辦「台版柬埔寨案」 法官死前傳訊給愛妻：我愛你，抱歉要離開你了

台媒報道稱，墮樓的李法官辦案成績非常優秀，曾審理過不少大案件。2023年檢方偵查終結拘禁61人、奪走3條人命的「台版柬埔寨案」，案件進入士林地院後，由電腦抽籤分案，將本案主嫌、綽號「藍道」的杜承哲涉案部分分由李法官承審，目前仍在審理中。

至於3死部分的案情則分由另名法官審理，最後主謀傅榆藺、陳樺韋2人重判無期徒刑，其餘20多名被告則分別判刑29年到1年不等刑期。

但李男日前曾向妻子透露「辦案壓力大」，4月11日晚間突然傳訊妻子提及「我愛你，抱歉要離開你了」等，妻子發覺異狀，但又聯繫不上李男，外出尋人後，發現李男已在宿舍墮樓。

台版柬埔寨案主嫌被判無期徒刑開庭求情

「台版柬埔寨案」上訴二審後，高等法院受命法官吳麗英密集審理本案。由於被告人數眾多、上訴訴求不同，合議庭決定將案件分拆宣判。12日針對只對量刑上訴的16名被告，作出判決。高院依照「私行拘禁致人於死」、「傷害致死」、「詐欺」等罪，將16名被告分別判刑26年到1年2月不等刑期。

至於主嫌傅女、陳男涉案部分，高院仍密集審理中。先前高院開庭時，傅女當庭說願意提供500萬賠償金，除了賠償詐騙被害人以外，「賠償每名死者80萬、傷者5萬元」。但法官當庭罵她，稱「其中一個案子就被騙2億元。」