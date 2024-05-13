重慶婦越獄40年　落網時年逾70歲　律師：高齡非免罰理由

40年前，賀某因詐騙罪入獄，服刑幾個月後從重慶女子監獄越獄潛逃，直至今年4月，年約70歲的賀某最終落網。



今年春節前，四川廣安市鄰水縣公安局高灘派出所收到重慶市女子監獄寄來的協查通報，請求協助摸排40年前從重慶市女子監獄逃脫的詐騙罪服刑人員賀某。

接到通報後，高灘派出所高度重視，立即安排警力全力配合開展核查摸排工作。通過到賀某原籍所在地秘密摸排線索，多渠道研判、綜合軌跡分析和詳細核查，民警準確掌握賀某在重慶某地居住生活的重要線索。

隨後，高灘派出所隨即安排警力到賀某的現在居住地了解情況，通過分析偵查，民警在重慶市渝北區發現賀某活動軌跡和準確住址，及時將該條線索通報重慶市女子監獄。4月8日，重慶市女子監獄在重慶將逃犯賀某抓獲。

5月10日，重慶市女子監獄孫澤彬科長向鄰水縣公安局高灘派出所送上錦旗和感謝信。（觀察者網）

《極目新聞》報道，對於賀某逃獄的行為是否已過訴訟時效，如今會否因高齡而逃避懲罰等問題，北京策略（南京）律師事務所合夥人劉歡律師表示，服刑人員越獄，涉嫌觸犯刑法第316條規定的脫逃罪，被捕後會被處5年以下有期徒刑或者拘役。

這意味著賀某越獄被捕後，不僅要繼續執行原犯罪未執行完畢的刑期，還要因其越獄行為接受新的刑罰，即前罪和脫逃罪數罪並罰。

劉歡指出，脫逃罪法定最高刑為5年有期徒刑，追訴時效應為10年。但根據刑法第88條規定，在公安機關立案偵查後逃避偵查的，不受追訴期限的限制。依據本案公開信息看，公安機關在賀某越獄後已立案偵查，因此對賀某的越獄行為，司法機關仍舊有權追訴，「賀某越獄，增加了社會的不穩定因素，應當依法處罰」。

重慶女子監獄的感謝信。（觀察者網）

北京策略（南京）律師事務所合夥人左鋒律師表示，法院在量刑時可能會考慮賀某的高齡。然而，這並不意味著年齡會成為免於懲罰的理由，法院仍會綜合考慮犯罪的性質、情節、對社會的危害程度等因素。

左鋒指出，70歲的賀某可能存在健康問題，或會影響其服刑的方式。若健康狀況不允許其在普通監獄服刑，可能會考慮其他形式的刑罰執行，如監外執行。