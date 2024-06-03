東莞大暴雨多地水浸街　司機欲救車街坊即勸阻「快走啊車有保險」

6月3日至4日，廣東、廣西等地雨勢再加強，有暴雨或大暴雨。其中，東莞今早發布暴雨紅色預警，多地道路水浸，一商業廣場的積水逼近車頂，車輛隨水漂浮移動。



6月3日早上，東莞突降暴雨，多地水浸，容易內澇的地點如莞城威尼斯廣場路段也再次發生內澇。在城東縱路，有市民在暴雨中搶救浸水車，街坊紛紛勸阻「上來別管車了」「快走啊快上去」「車有保險」。

有網民拍攝到有私家車隨水飄走，司機被迫從車窗翻身下車，之後站在車旁欲擋住車輛阻止它飄走。

在東莞石龍鎮，暴雨導致河道水位上漲，一艘船被卡在橋底。東莞海事局回應表示，已妥善拖移船體，未造成人員傷亡，未造成洩漏污染。

東莞市在一天內先後發布黃色、橙色、紅色的暴雨預警，上午7時20分，東莞市三防指揮部將防暴雨應急響應提升為防汛IV級應急響應。下午近1時，東莞市解除暴雨黃色預警信號。

東莞市氣象服務中心消息，6月3日凌晨到上午，該市西部及城區出現暴雨到大暴雨、局部特大暴雨，截至下午2時，過去12小時，全市共16個鎮街錄得超過50毫米降水，最大降水為南城的304.7毫米。

中國天氣網消息，6月3日至4日，西南、華南等地新一輪降水過程繼續發展，強降雨帶東移，廣西中東部、廣東中部和西北部等地部分地區有暴雨或大暴雨。

隨着熱帶氣旋馬力斯（Maliksi）殘餘環流東移，南方強降雨範圍明顯縮減，但雨水只是短暫減弱，昨晚起西南、華南等地新一輪較強降雨過程再度上線。中央氣象台預計，廣西中東部、廣東中部和西北部等地局地將有暴雨或大暴雨。

氣象專家提醒，5月以來貴州、廣西、廣東等地部分地區降雨較常年同期偏多，接連而至的降水導致土壤含水量高，山區或土質疏鬆地帶發生地質災害的風險較高。從目前預報來看，未來一周上述地區仍多降雨天氣。