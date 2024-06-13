LV被爆歧視中國消費者？顧客：同款包歐洲售後免費，中國收2400

內媒報道，2019年，杜先生花一萬元人民幣在意大利買了一款LV（Louis Vuitton，路易威登）包，僅用了幾個月，肩帶邊緣就開始脫落。



當時因為疫情，杜先生擱置了維修包包的想法，2023年解封他將包包送到深圳的門店，卻被告知需要支付2400元維修費。杜先生同意支付費用，但歷經10個月，包仍舊沒有修好。



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近日，杜先生在北歐旅行，帶著包諮詢了當地多家LV門店，都表示包的磨損情況可以免費維修，且全球售後應該遵循同一標準。

瑞典斯德哥爾摩的店員表示，杜先生包的情況屬於可以免費維修，甚至幫他跟LV中國的售後服務協商，但LV中國的售後服務人員態度仍舊強硬，強調「就是要收維修費用」。杜先生回國後再次和LV中國售後協商，依然被拒絕。杜先生因此上黑貓投訴平台，稱「LV歧視中國消費者」。

LV中國售後服務要求2400元維修費。（界面新聞）

事件在內地引起討論，許多網民認為許多名牌區別對待中國消費者並非首例，「不抵制的話根本沒用」；但亦有不少網民批評「願意花這麼多錢買個包，卻計較2400元的維修費」。此外，近來國貨、國潮興起，亦有網民問「用2400元在廣州買個包不好嗎？」

杜先生在疫情前買的LV包出現磨損。（界面新聞）

網民點睇：

「國外品牌就能這樣對中國消費者了啊？這包愛誰買誰買去，來大陸做生意還搞成這樣，就非要這麼放棄中國市場了是吧？真的無語了，搞得跟誰稀罕你們一樣。」

「一個願賣一個願買，奢侈品只坑有錢人。」

「國內一堆人買名牌來裝逼，裝逼是要付錢的。」

