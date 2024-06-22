男子性侵女房仲未遂　監視居住期間殺害19歲堂妹　網民怒批檢方

山東男子陳某曾在2023年8月性侵女子未遂，因證據不足未被判刑。今年2月，處於監視居住期間的陳某竟將19歲堂妹殺害。目前當地檢方稱兩案已併案審理，對失職問題已成立調查組。網民則批評檢方縱放男子，才釀成這宗悲劇。



《澎湃新聞》報道，山東煙台的陳先生稱，今年元宵節，他19歲的女兒小雯在家中慘遭堂哥陳某殺害。小雯的父親陳先生表示，嫌犯陳某此次作案早有預謀，案發前一天陳某曾去踩點，並在作案當天帶了刀具。

此前，陳某曾因性侵女房仲晶晶未遂，被處於監視居住，但他在監視居住期間多次擅自隨意外出，直到案發後其家人才得知真相。

晶晶稱，2023年8月19日，陳某聯繫當時是房仲的她看房，並以手機像素不高為由，讓她幫忙拍攝房屋影片，隨後陳某趁其不備，用木製拖把從身後偷襲她，導致她的頭部與身體多處受傷。當時晶晶拿起飲水機的塑膠桶抵擋陳某的拖把木棍攻擊，後陳某見木棍掉落就逃離了現場。

山東煙台的陳先生稱，今年元宵節，他19歲的女兒小雯在家中慘遭堂哥陳某殺害。小雯的父親陳先生表示，嫌犯陳某此次作案早有預謀，案發前一天陳某曾去踩點，並在作案當天帶了刀具。（澎湃新聞）

晶晶指出，當時陳某被警方審訊3次，當時他的口供都是稱「想性侵她」，但當檢察院去提審時，陳某竟然翻供，說只是「想打她」，因此檢方以證據不足、「沒有危害性」為由，未作批捕，處以監視居住。

監視居住期間，陳某不僅擅自外出，還曾尾隨晶晶的一名女同事，趁後者開車送貨時強拉車門試圖進車內騷擾，導致這位女同事受驚尖叫逃離。

晶晶表示，遭陳某性侵未遂後，她半年沒有去上班，被恐懼包圍且罹患憂鬱症只能一直吃藥，「整夜睡不著覺、頭疼」。

受害者父親：原本可以阻止女兒的悲劇

小雯的父親陳先生批評，辦理晶晶案件的有關責任人原本可以阻止女兒的悲劇，卻偏偏不作為，承辦人應對此承擔相應責任。

針對晶晶的質疑，檢方稱在晶晶一案中因證據出現問題，因此陳某一直未批捕，另因陳某監視居住期間出現再次犯罪行為，目前已將他逮捕。晶晶一案中，負責辦案的派出所所長及有關負責人的責任問題，有關部門已成立調查組。

檢方表示，小雯遇害案已移交法院，陳某性侵晶晶未遂案已移交至檢察院，並決定兩起案件並案審理。

網民點睇：

報警四次，三次被和稀泥，這場悲劇本可以不用發生的吧 ​。

為什麼說沒有社會危險性，一張敷衍了事的決定害死一個生命， 壞的人能不能永遠下地獄啊！ ​

太可怕了…哪怕有血緣關係也要警惕，求世界放過小女孩……說沒社會危害性的，那在你們眼裡得多嚴重才算有危害性啊。

