上海25歲女網紅因感情糾紛被殺　150公斤男友異地拋屍隔日被逮

近日，內地社交平台有網民發文稱，知名Coser網紅「桐島愛」疑被男友殺害拋屍，其遺體在湖州市吳興區道場鄉一山上被當地人發現。



網傳「桐島愛」男友被圈內人稱為「三哥」，混跡於電競和動漫圈，體重150公斤，鮮少在鏡頭前露面。據知情的一名Coser「非牛頓流體貓Crybaby」在微博透露，「桐島愛」是被愛情蒙蔽雙眼，她曾提醒過「桐島愛」，其男友「三哥」是個「騙子、人渣」。還有網傳，「桐島愛」與男友經常發生爭執，好友都不看好兩人感情，認為遲早分手。

「桐島愛」傳被害棄屍後，男友「三哥」還曾假冒「桐島愛」繼續活躍在網絡。不過目前，「桐島愛」在抖音的帳號已設為私密狀態，IP地址顯示為上海。其B站帳號亦顯示地址為上海，仍可見「桐島愛」發布的許多Cosplay內容，有網民在影片評論區為其悼念。

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據《瀟湘晨報》報道，網絡流傳的遺體發現地道場派出所工作人員表示，有關注到網絡流傳的相關說法，已反饋給網警大隊。

道場鄉政府工作人員表示，當地確實有發現一具女性遺體，兇手是一名男性，在發現遺體的次日被抓，受害者和兇手均非本地人。「是殺害之後，從外地運到我們這里來丟棄的。丟棄以後，通過監控比對等方式，很快在第二天就找到了兇手。死者是居住在上海的一個網紅。」該工作人員表示，具體發現時間和地點需與湖州警方確認。

有網民稱「桐島愛」被拋屍在山上。

據浙江湖州警方6月24日晚通報，6月17日17時許，警方接報警稱吳興區南郊一山坡上發現一具女屍。

經偵查，警方於6月19日抓獲35歲男性犯罪嫌疑人李某。據李某交代，其因感情糾紛在省外一出租房內將25歲的女友高某某殺害後，將屍體轉移拋棄至湖州市吳興區南郊一山坡。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。