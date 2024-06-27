河北3歲男童墮15米深窄井　30歲身高1米的矮小症村民主動下井救援

中國消防發布一則影片指，近日河北衡水有一名3歲男童墮入15米深井，但因井口極窄成年人無法進入，患矮小症村民挺身而出將其救出。據了解，這位熱心的村民名叫趙成龍，今年已經30歲身高僅約有一米，但他的見義勇為也獲得網民稱讚，「此刻他成為整個村最高大的人！」、「小小的身軀卻有大大的能量」，「人生而偉大的不是外表，而是內心。」



趙成龍英勇救人的行為讓他得到榮譽證書。（網絡圖片）

影片顯示，河北衡水有一名3歲男童墮入15米深井，家長報警後消防趕赴現場。經勘察發現，井口極窄，瘦小的消防員都無法進入。消防決定先行從側翼挖掘管道，而後管道無法再繼續挖掘，救援一度陷入停滯。

此時，身患矮小症的30歲村民趙成龍挺身而出，主動提出下井救援。救援人員對其進行培訓後，做好安全防護，一路送下井將娃救出，後該男童被送往醫院。

有網民評論表達敬佩，「從小到大不知道受到過多少冷眼和嘲笑吧。還能這麼大義善良，很佩服」，也有網民建議「給予實質性的物質獎勵，可以申報見義勇為」。另有人稱，為何常有墜井意外發生，「這樣的深井為啥沒有安全措施」。趙成龍也因為他的善舉獲得榮譽證書和五千元人民幣的獎金。