遼寧丹東一市監局曝未到午休集體「蛇王」用餐　官方問責

近日，有網民拍片稱，遼寧丹東元寶區市場監督管理局未到下班時間，工作人員已經集體離開崗位，到食堂用餐，而他打投訴電話卻無人接聽。事後，元寶區紀委監委迅速組建核查組，立即開展核查。初步查明反映情況屬實，現已進入問責程序。



事發於周三（10日），影片顯示，一男子前往元寶區市場監督管理局，詢問門口保安是否中午休息了，獲肯定答覆，但手錶顯示的時間為11時26分。隨後，男子進入市場監管局內，發現食堂餐廳坐滿了工作人員，而3樓、4樓兩個辦事大廳的工作崗位上卻空無一人，5樓的多個辦公室也大門緊閉。

大廳崗位上空無一人。（影片截圖）

事主肖先生周四（11日）表示，當時他本想舉報當地一家賣鞋的店存在大量虛假宣傳的廣告，但11時17分先後多次致電遼寧丹東的元寶區市場監管局電話無人接聽。查看地圖後，他發現自己所在位置距元寶區市場監管局只有1公里多距離，遂開車前往。11時25分許，他們一行人趕到元寶區市場監管局，陸續發現了上述情況。

他認為，工作人員在其趕到時已在用餐，由於排隊、取餐都需要時間，因此工作人員離崗的時間肯定要早於11時27分，但當時仍未到下班時間。據元寶區政府官網顯示，元寶區市場監管局上午上班時間為9時至11時30分。

肖先生到市監局之前5次致電無果。（極目新聞）

事後，市監局一名自稱是該局副局長的王姓工作人員向肖先生承認他們疏忽了，並且道歉。而元寶區市場監管局則就事件展開調查。

周六（13日），據「丹東發布」消息，元寶區紀委監委初步查明反映情況屬實，元寶區市場監督管理局存在工作時間內電話未接聽、提前就餐問題，現已進入問責程序。元寶區委、區政府圍繞相關問題舉一反三，嚴肅工作紀律，查找服務群眾工作當中存在的不足和問題，不斷增強勤政意識、服務意識，切實轉變工作作風，創造良好便民條件。