女子被男同事拍一下背後1年沒上班　堅信中了「鐵砂掌」求索償4萬

大陸浙江杭州一名女子日前向媒體投訴，之前在地鐵站當保全，被男同事拍了一下背，堅信中了「鐵砂掌」，導致一年沒法上班工作，要向對方索賠4萬人民幣。



據《1818黃金眼》報導，鄭女士今年35歲，稱事情發生在去年6月28日，當時她人在安保室休息，恰逢換班時間，被呂姓班長從後方拍了一下背，頓時有「像觸電一樣的感覺，手麻麻的」，之後人一直不舒服，遂前往醫院就診，經過詳細檢查，被確診為頸椎和胸椎間盤突出。

鄭女控訴被男同事「拍背」中了「鐵砂掌」。（youtube＠1818黃金眼）

鄭女向記者表示此前曾聽隊長提及呂班長練過鐵砂掌，堅信是這「一巴掌」導致，她除了拿出診斷證明外，還出示當時請女同事拍攝下的背部照片，五個指印清晰可見，於是要求呂班長承擔相應責任，並尋求合理賠償。

鄭女出示診斷證明和背上巴掌印照片。（youtube＠1818黃金眼）

雙方當時達成協議，由呂班長賠償鄭女士3000元人民幣作結，然而由於治療費用高昂，鄭女士再次聯繫呂班長，希望獲得更多賠償，不料卻被對方「拉黑」，於是轉而向媒體投訴，她表示由於一年未工作，以月薪4000元人民幣計算，索賠4萬元人民幣。

女子指被鐵砂掌打傷，要求索賠4萬元人民幣：

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然鄭女士的經理認為輕微的拍打，不可能造成如此嚴重的後果，更進一步透露呂班長拍背之前，鄭女曾在上班途中騎電動車不慎摔倒，可能是那次意外導致身體受傷，她當時還請了假，且其腰部有舊傷，也曾因此請假。

2017年鐵砂掌比賽冠軍張龍祥的右手比左手厚很多。(視覺中國)

相關新聞引發網友議論紛紛，批評鄭女士：

「是『碰瓷高手』似乎一碰就得負責終身」、

「一巴掌拍出頸椎膨出，這跟敲詐有什麼區別啊」、

「是豆腐嗎，一拍就散」、

「還好那班長只說會鐵砂掌，要是化骨綿掌那咋辦」。



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