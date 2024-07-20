陝西柞水縣突發暴雨山洪導致一公路橋樑垮塌　已有11人遇難

新華社報道，7月20日上午從陝西省委宣傳部獲悉，19日20時40分左右，陝西省商洛市柞水縣境內突發暴雨山洪，導致丹寧高速公路水陽段山陽方向K46+200處嚴坪村二號橋局部垮塌。截至20日10時，已搜救發現墜河車輛5輛、遇難者11人。目前，各項救援工作正在緊張開展。



陝西連日暴雨，7月19日，陝西寶雞防汛指揮部獲悉，截至7月18日18時，暴雨洪災造成5人不幸遇難、8人失聯。寶成鐵路鳳州至七里坪段中斷。4條國省幹道損毀中斷，40多條農村道路和21座橋樑水毀。

7月16日7時至17日10時，陝西寶雞普降大到暴雨，平均降雨量89.8毫米，主城區出現有氣象記錄以來最大日降雨量，其中金台區兒童公園站日降雨量226.3毫米，為建站以來最大日降雨量；渭濱站日降雨量182.4毫米，突破建站以來單日雨量極值；鳳縣小時降雨強度、日降水總量均超過歷史紀錄。全市多條河流出現超警戒水位，山洪暴發致洪水漫堤，渭濱區、鳳縣局部地區嚴重受災，其他縣區也不同程度受災。

災情發生後，寶雞市迅速啟動應急響應，開展救援工作。投入救援力量1.7萬人次，機械車輛970餘套。截至目前，轉移群眾7848人。寶平高速、太鳳高速已恢復正常通行，G310、G342已搶通部分路段，受災地區大部分通訊、供電已恢復。目前，搶險救災工作仍在繼續，群眾生產生活正逐步恢復。