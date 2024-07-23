有片｜離婚7年女子因交男友遭前夫狂毆　用門鎖暴力攻擊頭部

內媒《大象新聞》報道，7月15日江蘇鹽城有一女子被已離婚七年的前夫暴力毆打。女子稱前夫是因為她找了對象就來打她，想要回離婚分配的財產。



江蘇女子找對象遭離婚7年的前夫暴力毆打。（影片截圖）

江蘇女子找對象遭離婚7年的前夫暴力毆打。（影片截圖）

《大象新聞》報道，當事女子指事件不屬於家暴，與男子已經離婚7年。因為女子找了新對象，男方便上門想要收回離婚分配給女子的財產。

影片可見，男子手拎一把鎖在關閉一扇店門，之後對女子進行毆打，並拉扯其頭髮，試圖用U型鎖攻擊女子頭部。

江蘇女子找對象遭離婚7年的前夫暴力毆打。（影片截圖）

內媒《上游新聞》報道指，女子表示當時感到很無助，她自己經營了一家超市，男子帶著鎖過來把她鎖在了超市裏，女子從後窗跳出報警求助。回到超市後等了幾個小時派出所才來把超市的門打開。

女子指自己當時「傷得嚴重啊，那隻耳朵有點沒用了」，並表示自己於7月15日便已經報警，男子被拘留24小時後便被放出。女子20日再去詢問的時候，派出所表示已經聯繫不上該男子了。