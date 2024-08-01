廣東56歲老漢發狂開車衝撞爺孫三人還下車補刀　兩名孩童當場死亡

2024年7月29日7時許，廣東陽春市合水鎮56歲的羅某池開車撞向62歲的羅某堯及其兩名孫子，兩個孫子當場遇難，羅某堯被送去醫院搶救。目前羅某池已經被逮捕。



2024年7月29日7時許，廣東陽春市合水鎮56歲的羅某池開車撞向62歲的羅某堯及其兩名孫子，兩個孫子當場遇難。（網絡圖片）

據了解，羅某池是羅某堯爺孫三人的鄰居，兩家曾因土地發生糾紛。羅某堯平常和妻子帶兩個孫子一起生活，兩個孫子一名4歲、一名5歲。事發時羅某堯兩個孫子去上課，在途中遭羅某池故意衝撞。

7月31日中午，兩個小孩的舅舅肖先生受訪稱，目前爺爺（羅某池）正在醫院搶救，據醫生說法，目前已經脫離危險期。肖先生提到，羅某池在撞人後還進行了補刀，三人身上都有刀傷。小孩一個四歲，一個五歲，都當場去世，孩童的雙親目前狀態崩潰。

肖先生表示，兩家人之間此前存在過土地糾紛，但今年2月和此次羅某池行兇前，雙方沒有過衝突。

據陽春公安通報，7月29日7時52分許，合水鎮發生一起因鄰里土地糾紛引發的刑事案件，致2人死亡1人受傷，嫌疑人羅某持一度逃亡後被捉。（網絡圖片）

《瀟湘晨報》報道，7月31日，合水鎮潭震一村民稱，羅某池於7月29日已被抓獲。合水派出所值班人員也證實羅某池於報警當天即29日已被抓到。

嫌犯此前就曾企圖行凶

小孩的母親肖女士補充道，在2024年2月4日，羅某池就已經表現出行兇傾向。她說自己當天不在家，但聽公公描述了事發情況。「我家公（公公）當時去倒垃圾，回途中看到羅某池從家裡提了一把一米多長的刀衝出來就對著他砍，家公下意識擋了一下，退了幾步坐到地上。羅某池還想再砍，剛好被鄰居發現並進行了製止，沒有傷及性命。」

肖女士稱，當時公公被嚇到，到次日（2月5日）才想到報警，但後續並未瞭解到羅某池上述行為的意圖或誘因；羅某池就住她家隔壁，中間隔了一條出入的小公路。

隨後就肖先生及肖女士所述情況致電合水派出所，接聽人員表示自己只接聽報警電話，2月的警情不太瞭解。合水鎮政府工作人員表示詳情得等警方調查結果。潭震村委會工作人員稱據瞭解羅某池沒有精神疾病，一切以警方通報為準。