巴黎奧運｜中國競走女神黏肚臍貼奪冠！親曝原因　網民：我都是

中國「競走女神」楊家玉8月1日在巴黎奧運拿下女子競走20公里的金牌。台媒報道，她奪金的照片受到許多外國網民討論，除了稱讚她亮麗的外型，更多人好奇的是，楊家玉為何會在肚臍上貼一張圓形的膠帶，甚至有人稱這是「東方神秘力量」。



中國「競走女神」楊家玉8月1日在巴黎奧運拿下女子競走20公里的金牌。（路透社）

中國「競走女神」楊家玉8月1日在巴黎奧運拿下女子競走20公里的金牌。（路透社）

楊家玉的肚臍貼過去就曾引發過不少討論，有外國網民猜測是繃帶，也有的猜是為了遮掩紋身，更有網民猜測是暖暖包。

2018年杭州亞運，就曾有記者問過這塊膠布有什麼用處，楊家玉親自回應稱是競步選手比賽時為防止着涼、防止岔氣而貼的臍貼。（了解上屆報道：【亞運會 2018】楊家玉破賽會紀錄競步稱后 肚臍黐膠布有何用？）

楊家玉表示，自己從小腸胃就不好，練習時經常感到腸胃不適，甚至嘔吐，每次都要休息一段時間，多年來毛病都沒治好，只是一直忍耐，所以擔心腸胃不舒服，比賽才會貼肚臍貼。

楊家玉回憶2019年世錦賽在多哈舉行，天氣很熱，她喝了冰水，胃很快就開始不舒服，「一直反胃、噁心，我走到18公里開始嘔吐。」，由於身體不舒服，腳下沒有注意，楊家玉因此吃下生涯第一面紅牌，衛冕失敗。

肚臍貼膠布的是楊家玉。2018年亞運，她貼的是普通的啡色膠布，今屆杭州亞運她換上印有「China」字眼的紅色膠布。（路透社）

楊家玉的「肚臍貼」也引起了許多網民的共鳴，有網民開玩笑表示，「蓋肚臍眼果然是刻在中國人基因裡的」、「就算只有一片樹葉也要蓋住肚臍」、「她競走速度比較快，風大會受涼」、「晚上睡覺，再熱也得把肚子蓋上，有沒有人跟我一樣？」