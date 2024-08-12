山東臨沂疑發生隨機傷人事件　2路人遭弓弩射中　警方已逮捕疑犯

8月11日晚，山東臨沂有兇徒用弓弩當街攻擊行人和警車，2名路人被弓弩射傷。事發地山東臨沂李莊鎮政府工作人員確認事件，表示未有人員死亡，目前警方正在調查。



多段網傳影片顯示，2名男子分別在腰部、背部被弓弩射中，正在醫院救治。影片還顯示，另有車輛被射中，包括一輛警車，箭長約半米左右。有網民在影片中打出文字稱，臨沂市發生弓弩射擊路人事件，多人被射中。還有網民發出被射傷群眾送網當地醫院急診救治的影片。

有路人被弓弩射中腰部。（新京報影片截圖）

有聊天截圖中稱，「有人瘋了拿弓到處射人」，另一張截圖中則稱，「從一樓二樓樓梯口不下來，誰上去射誰」，當時警察已趕到現場。聊天記錄的截圖時間是21時55分。

其中一輛被射中的車輛停在李莊派出所門前，猜測事發地點位於山歐東臨沂市李莊鎮。

綜合內媒報道，12日上午，郯城縣李莊鎮政府回應事件稱，犯罪嫌疑人已被抓獲，正在調查，此事件並未造成人員死亡，受傷人數及事發原因需要詢問警方。對於事件原因，需要等待警方的後期調查結果，「我們也會第一時間跟進。」