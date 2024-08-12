有片｜女乘客突跳落路軌只為執呢樣嘢　網民：什麽東西比命還重要

8月11日，湖北武昌站的火車即將開出時，有女乘客突然跳落路軌並鑽入火車底尋物，場面驚險萬分。



影片顯示，火車駛入站內即將開車時，女乘客突然從月台上跳落路軌並鑽入火車底，大批乘客和乘務人員紛紛勸說。

在片中，一名男童大聲叫喊「在底下，看不見，快上來」，又邊哭邊說自己的眼鏡跌落路軌。該名女乘客一直尋找，並未爬上月台，一旁的乘務人員趕到後勸說「眼鏡重要還是命重要」。

女乘客從月台上跳落路軌並鑽入火車底。（影片截圖）

女乘客從月台上跳落路軌並鑽入火車底。（影片截圖）

拍片者在評論區留言稱，男童不慎將眼鏡跌落路軌，其母親便跳落月台尋找，幸最後尋回眼鏡，「當時讓人看得心驚膽戰」。拍片者表示，武昌站為始發站，不然會造成更大的影響。

《瀟湘晨報》報道，8月12日，武昌站工作人員表示，該事件已經有相關單位介入調查，「之後的情況可以關注鐵路對外宣傳部門了解最新進展」。

大批乘客和乘務人員紛紛勸說，但女乘客一直尋找，並未爬上月台。（影片截圖）

乘務人員趕到後勸說「眼鏡重要還是命重要」。（影片截圖）

網民睇法：

什麽東西比命還重要

眼鏡事兒小，命最大

總有人頭腦發熱幹蠢事

這不拉黑名單裏？

應該追究她的法律責任，太可怕了

太危險了，拿生命開玩笑

可以報警抓起來了。配眼鏡也就二百左右

你知不知道你這樣一弄，你賠償的可能比眼鏡還高

