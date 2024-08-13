車Cam｜男童跟父親公路踩單車遭車輛碾壓重創　網民為司機喊冤？

內媒《沸點視頻》報道，有網傳影片顯示，8月11日，河北保定一父親帶孩子跟團踩單車時，孩子意外摔車，因對向而來的私家車避讓不及，孩子慘遭碾壓。據《看度新聞》，目前交警部門已介入調查。



河北保定一父親帶孩子跟團騎行。（影片截圖）

孩子躺在血泊中。（影片截圖）

《沸點視頻》報道，涉事私家車的行車記錄儀拍下的影片顯示，騎著單車的小孩突然從車上摔下，私家車避讓不及撞上小孩。

後續孩子躺在血泊中，一位身著騎行服的男子跪在其身旁哭喊：「你別嚇唬我，球球堅持住，一定堅持住啊！」事發後，同行人還與司機爆發爭吵，疑似要求司機下跪道歉。

河北保定一父親帶孩子跟團騎行。（影片截圖）

事發後，同行人還與司機爆發爭吵。（影片截圖）

網傳影片中還能聽到孩子曾對前面的騎行者說過「慢點兒」。涉事私家車的行車記錄儀顯示當時車速約為52km/h，事發時汽車兩側均有騎行者。《看度新聞》報道，目前交警部門已介入調查。

不過網民就指，事件是「小車司機無妄之災」，因為從影片看來，車隊是在機動車道的中間騎行，根據内地的相關規定，非機動車應當在非機動車道內行駛；在沒有非機動車道的道路上，應當靠車行道的右側行駛。且未滿12歲的未成年人，禁止騎自行車上路。更有網民提到，「人家網友在事情沒發生時好心提醒過這位爸爸的，他根本不在意」。

網民評論：

「雖然很同情，但在這車來車往的公路真不能這麼帶孩騎呀。」

「應該賠償司機受驚嚇的費用，修車費用」

「該家長負全責！未滿十二周歲，不得騎自行車上路！」

「非要機動車道上騎嗎？咋想的啊？」

「罪魁禍首還是小孩的爸爸。」

「看視頻他壓根沒時間反應，已經很努力右拐了，右邊也有人，真的是太倒霉了」

