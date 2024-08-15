奧運冠軍轉跑道做老板：李寧品牌市值480億　林丹被指是潛力股

巴黎奧運剛落幕，但與奧運有關的話題仍有餘溫，特別是與奧運選手們有關的經歷。近日，奧運冠軍陳夢開了所乒乓球學校，許昕亦開了間名叫「背後擊球」的公司，引發熱議。其實，奧運冠軍們轉型當老板並不少見，內媒《上游新聞》便盤點了多年以來這些老板們以及其「錢途」，當中「體操王子」李寧於1990年創立了李寧公司，李寧品牌市值高達約480億元（人民幣．下同），成為進入商場的奧運冠軍們中的市值第一人。



在1984年洛杉磯奧運會上，李寧奪得三金兩銀一銅。1988年退役後不久，他便選擇從商，開始第二人生，於1990年創立了李寧公司。公司2004年在香港上市，成為首個在香港主板上市的中國運動品牌。

在1984年洛杉磯奧運會上，李寧奪得三金兩銀一銅。（新華社）

天眼查App顯示，李寧旗下擁有17家控股公司。同花順iFinD數據顯示，截至2024年，李寧品牌的市值約為480億元。

證券市場資深分析師趙先生表示，奧運冠軍創辦的體育品牌，從「出生」就自帶光環，並為日後運動員創業提供可借鑒的思路。目前，儘管在激烈的市場競爭下面臨挑戰，但李寧品牌仍保持著市場影響力，市值即使不是全球體育用品行業最高，也是其中的佼佼者。

截至2024年，李寧品牌的市值約為480億元。（資料圖片）

作為中國奧運史上，第一個奪得四枚金牌的運動員，「乒壇皇后」鄧亞萍被廣泛認為是成功轉型的典範。1998年，退役後的她獲得劍橋大學經濟學博士學位，之後進入投資圈。

2016年10月，鄧亞萍團隊與中原股權投資公司共同發起並設立了鄧亞萍體育產業投資基金，計劃募集總規模為50億元，首期規模5億元，主要致力於體育賽事、場館運營、體育金融、體育互聯網等全產業鏈投資。

鄧亞萍有「乒壇皇后」之稱。（sohu）

天眼查App數據顯示，鄧亞萍擔任法定代表人的企業有5家，註冊資本合計6480萬元。其中，亞萍體育產業發展有限公司成立於2023年，河南厚典股權投資基金管理有限公司成立於2016年，是一家從事非證券類股權投資的企業，目前已對外投資了10家企業。

鄧亞萍退役後進入金融圈。（sohu）

資深投資人劉先生分析，鄧亞萍在體育產業創新創業平台上有一定的影響力​，其學術背景為其職業生涯奠定了堅實基礎。雖然鄧的公司沒有具體的市值數據，但她能發起和管理大規模的投資基金，已經證明在商業領域的價值。

在北京、倫敦兩屆奧運會上均獲得冠軍的林丹，是世界羽毛球歷史上第一位全滿貫球員，被譽為「超級丹」。2020年退役後，他創立了自己的內衣品牌，並與咖啡連鎖品牌合作擴展商業版圖，還發起組織「林丹盃」羽毛球公開賽，至今舉辦了四屆。

林丹是世界羽毛球歷史上第一位全滿貫球員。（資料圖片）

天眼查App數據顯示，林丹與妻子謝杏芳至少布局了兩條線的投資業務，包括服飾行業和羽毛球教育。目前，林丹旗下擁有14家控股公司，註冊資本合計逾5100萬元，其中擔任法定代表人的1家，參股2家，擔任高管1家。林丹擔任法定代表人的上海創領體育策劃工作室成立於2013年，是一家以從事商務服務業為主的企業，註冊資本30萬人民幣。天眼查知識產權信息顯示，該工作室註冊了「LINDAN」、「LIN DAN INTIMATE BY」等多個商標。

林丹發起組織「林丹盃」羽毛球公開賽，至今舉辦了四屆。（深圳新聞網）

雖然林丹的品牌市值未見公開報道，但趙先生分析，其是「優質潛力股」，認為林丹不僅活躍在羽毛球領域，還涉足多個行業，這顯示了他的商業敏銳度，他在退役後仍能保持巨大的品牌知名度和影響力。

2000年悉尼奧運會女子體操平衡木冠軍劉璇被媒體譽為「璇美人」，也是從體壇轉戰演藝圈最早且比較成功的一位。2001年，退役後的她創立了多個品牌，還受邀擔任一個母嬰品牌的聯合創始人和首席產品體驗官。目前品牌的估值約為50億元。

劉璇被媒體譽為「璇美人」。（央視）

天眼查App顯示，劉璇關聯公司有7家，其中擔任法人企業1家，參股6家。劉璇擔任法定代表人的北京光蕓卓越科技有限公司成立於2020年，是一家以從事科技推廣和應用服務業為主的企業，企業註冊資本10萬元。

劉先生指，劉璇不僅在體育和娛樂領域取得成功，還透過創業展現出商業才能。2018年，她加入某母嬰品牌，並積極參與品牌的產品運營工作。該品牌在近年來取得了顯著的發展，並在2024年進行了多項大規模投資。他認為，劉璇的參與和貢獻不僅提升了品牌的市場地位，也為她在商界贏得了更多的認可。

劉璇不僅在體育和娛樂領域取得成功，還透過創業展現出商業才能。（微博）

1992年巴塞隆拿奧運會上，莊泳作為中國遊泳隊「五朵金花」之一取得100米自由泳冠軍，其為中國取得了第一枚遊泳金牌。

翌年退役後，她涉足戶外廣告製作，和拍檔成立廣告傳媒公司，在上海徐家匯豎起全國第一塊多媒體大屏，此後這一商業模式在全國各地遍地開花。2014年，莊泳經營的公司被其他企業以12億元收購股權，她個人套現上億元。

1992年巴塞隆拿奧運會上，莊泳取得100米自由泳冠軍。（sohu）

莊泳的商業嗅覺和對市場機會的把握，被認為值得其他退役奧運冠軍借鑒。（sohu）

劉先生指出，莊泳利用自己在體育界的知名度和影響力，為廣告傳媒公司打開了市場。在公司發展的過程中，她以併購等形式進入資本市場，並成功套現實現財務自由。

趙先生亦認為，莊泳的商業嗅覺和對市場機會的把握，值得其他退役奧運冠軍借鑒。他強調，奧運冠軍在轉型為企業家時，可以充分利用自身的影響力，不斷學習和提升自我，抓住市場機會，多元化發展，並堅持不懈。這些因素綜合起來，在商業領域取得成功的機會能大大增加。