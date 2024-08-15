非足金飾品足金價賣？　內媒曝西安周大福「一口價」商品隱藏克重

8月15日，有內媒曝光西安周大福「一口價」金飾僅有價格，並不顯示克重，所謂的足金飾品稱重後發現亦並非足金，引發關注。

對此，西安市雁塔區市場監管局表示，於8月14日對轄區商場進行檢查，要求加強整改。



近期，有西安市民稱，商家在銷售「一口價」金飾時選擇隱藏克重信息，甚至稱沒有克重信息，只能稱重。且周大福非足金配件按足金售賣，1克多的足金耳飾中，光非足金耳環配件耳堵就超過0.7克，非足金配件重量過半，同樣按足金收費，不少市民稱遇到「黃金刺客」。

周大福周一已宣布，港澳現有40多間分店暫停營業。﹙資料圖片﹚

據《華商報》報道，金店普遍存在「一口價」商品，惟「只見價格、不見克重」，或者克重標示在價簽背面難以發現。

報道指，周大福的足金耳飾僅圖案部份是足金，耳針和耳堵含金量較低，卻依舊按足金售賣。對此，多家周大福工作人員均表示，不管一口價還是稱重足金耳飾，該店耳堵和耳針都是900金，並非足金，含金量只有90%，「但並不影響你換金（在該店），而且小耳釘也無所謂，差不了多錢。」工作人員說。

那麼非足金配件，市場上其他的金鋪能否按足金回收？對此一家黃金回收店鋪工作人員說，要檢測純度後按含金量回收，含金量不同價格不同，含金量越低，回收價格越低。多個不同品牌的金店均表示，後期更換時，「一口價」足金飾品只能在該店同等抵價。

還有部分品牌的工作人員說，即使是自己品牌的「一口價」22k黃金飾品（含金量91.6%），在該品牌也不能按價抵扣換貨，只能提純回收。如果帶金飾去其他品牌店鋪，只能按照黃金回收，扣去折舊費、工費等，按照提純後的克重進行回收。

西安市場監管部門對涉事金鋪進行檢查。（華商報）

8月14日，西安市雁塔區市場監管局對涉事店舖進行檢查要求整改。

現場檢查發現，周大福涉嫌存在虛假標注行為。周大福店長向監管人員表示，該店的耳針等配件是900金，並非足金，「900金不是黃金，純度只有900‰，是K金。足金則是純度990‰，當天金價也指的是足金的價格，稱重克重也是按足金價格計算，周大福的900金在周大福後期可以換足金，出去不行。」

除周大福外，六福珠寶存在未明確顯示克重情況；潮宏基則出現未明示價格等情況。