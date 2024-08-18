女子為養生趴道路「曬背」慘遭車輛輾壓　司機需負主要責任

近日，內地出現了一股新的養生「曬背」風潮，據內媒《江蘇新聞》報道，江蘇一名女子趴在屋苑道路上「曬背」，結果遭一輛經過的私家車輾壓，萬幸經醫院診斷，受傷女子僅是肌肉損傷，腿骨並無大礙。



江蘇女子趴屋苑路上｢曬背｣遭私家車輾壓。（影片截圖）

根據行車記錄儀顯示，當時，一名女子在路上鋪著瑜伽墊，全副武裝，撐著遮陽傘悠閑地在道路上「趴著曬背」，四周也沒有任何警示遮擋。

江蘇女子趴屋苑路上｢曬背｣遭私家車輾壓。（影片截圖）

民警趕到現場時，受傷女子已被送往醫院。司機回想起事發時的一幕，依然是驚魂未定，「我從車位倒出來，她躺在地上，我這邊過來，車頭正好是盲區，我就直接開過去，沒看到她人。」

司機表示，自己啟動車輛後，壓根就沒看到地上還躺著個人。直到車外有人在呼救，她才意識到自己壓到了人：「原來是一個人已經躺我車輪底下了，真的很害怕。我說我已經20年駕齡了，我第一次遇到，大太陽底下，誰也不會想到馬路上會躺個人。後來我才反應過來是曬背，因為她趴著。」

司機回想起事發時的一幕，依然是驚魂未定。（影片截圖）

萬幸的是車輛剛起步，又是壓到小腿，經過醫院診斷，受傷女子僅是肌肉損傷，腿骨並無大礙。

受傷女子憶述，「本來我是趴在那邊的，出來的時候她也沒看見，電車聲音比較輕，我也沒聽見，車輪從我的雙腿壓過去。」她表示，曬背這項活動她也是從網上看到的，因為肩膀經常酸痛，所以她就想曬背試試看，事發當天是她曬背的第七天。

受傷女子僅是肌肉損傷，腿骨並無大礙。（影片截圖）

「曬背挺舒服的，說實在的。我想樓下沒什麼人，每天都是那個時候，該上班的車也都開出去了。當時裏面也只有三輛車，我以為車子會看到我，因為前幾天也有一次人家車子是看到了的。如果油車的話，聲音很大，我肯定聽得到，還是大意了。」

警方對此做出事故鑑定：司機因疏於觀察負事故主責，受傷女子承擔次要責任。

網民評論：

「司機也是倒大霉了 誰能想到路上還能躺著人。」

「這都可以算是碰瓷了，自己對自己不負責，把小區停車場當自己家客廳了。」

「正常人誰會躺在路中間？憑啥開車的人是主責。」

「且不說曬背是否對每個人都有效，但在小區道路上趴著曬背，就肯定是非常危險的。」

「是誰引領了曬背的潮流？成年人不知道小區道路是什麼功能嗎？ ​」

