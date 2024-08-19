恐怖意外｜新樓盤58歲婦被困電梯扒門求生　由9樓直墮地庫亡

內媒《頂端新聞》報道，8月15日，河南一個屋苑的電梯發生故障，一名58歲婦人扒開電梯門後跳出，不幸從電梯井跌落地庫死亡。有當地住戶稱，電梯故障此前就有，給物業說了好多次都不整改。



事故電梯。（頂端新聞）

河南婦被困電梯由9樓跌落地庫當場死亡。（網絡圖片）

據《頂端新聞》，河南信陽一屋苑電梯發生故障，被困婦女欲扒門脫困，結果從電梯井跌落至負一層地庫，當場死亡。

遇難者家屬表示，遇難者姓左，今年58歲，平時住在該屋苑帶孩子，事發時間為8月15日上午11時許。有業主稱，該屋苑去年剛剛交付入住，為新建屋苑。

事發屋苑。（頂端新聞）

當地辦事處一位職員稱，「電梯當時就卡在8樓和9樓之間」。事發時的電梯閉路電視畫面顯示：被困婦女扒開電梯門後，電梯卡在兩樓層之間，下方緊挨樓梯口。遺憾的是，該婦女跳下去時沒有落在樓梯口，而是順著電梯井垂直而下，消失在閉路電視畫面中。

河南婦被困電梯由9樓跌落地庫當場死亡。（網絡圖片）

信陽當地發布通報表示，事主是因電梯突發故障被困電梯內，在物業公司組織救援過程中不慎墜亡。

住戶反映電梯存在問題

事故發生後，不少網友反映該屋苑電梯存在問題，「親身經歷電梯突然降下」「電梯天天動不動開不開了，要麼關不上了，天天嚇死個人!」「二期電梯也經常出問題，電梯裏面還沒有監控呼救器，按了無人接聽。」「有一次帶著孩子被關裏面出不來，手機一點信號沒有，過了一會外面有人按電梯才出來，嚇死，住16樓經常爬樓梯上去，有陰影，這下更怕了。」

住戶反映電梯故障問題。（影片截圖）

住戶反映電梯故障問題。（影片截圖）

有網友稱，電梯故障此前就有，給物業說了好多次都不整改，才造成血淋淋的教訓，願逝者安息。