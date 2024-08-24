北京首家壽司郎開張　等候逾3小時　禁令下人氣爆棚：身體很誠實

日本排放核廢水後，中國大陸就全面禁止日本水產品進口。就在禁令即將滿一週年之際，日本迴轉壽司連鎖品牌壽司郎，北京第一家門市開幕。營業時間還沒到，就有超過百人等候，一整天營業時間，長達10小時都得排隊。



壽司郎北京店開幕被擠爆，未開門已百人排隊。（TVBS新聞網提供）

TVBS北京特派林閔榛：「北京的壽司郎是11點才開始營業，現在是10點50我們剛剛拿了號碼牌，看一下已經排到了101號，店員跟我講大概要12點才會有位子。」

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北京外賣員vs.北京壽司郎店員：「這多少號100號現在到多少號了，還沒開始呢11點才開始叫號。」

還沒營業，已經超過百人排隊。日本迴轉壽司品牌「壽司郎」北京第一家門市開幕第三天，門口後位區將近40張椅子，早早被坐滿。

北京民眾：「我的天呀太嚇人了。」



北京民眾：「(你們不吃了唷為什麼？)還有100多人(排隊)，排111個你看這號碼，可能要等到3點半還要回去上班。」



排隊人潮，滿到隔壁店面。11點開放第一波客人進場沒多久，壽司郎大門口螢幕就顯示，等候時間至少180分鐘。壽司郎北京店受歡迎的程度，引發日本熱議。日媒產經新聞和共同社都報導，儘管大陸官方因為反對日本排放核廢水，禁止日本水產進口，但壽司郎生意完全不受影響。

北京民眾：「(你們之前有吃過壽司郎嗎？)沒有，網路上看到廣告，對說是北京第一家，看到線上可以拿(號碼牌)，拿了個號來看一下。」



北京民眾：「(你很喜歡吃日本料理嗎？)(但要等兩個小時很久耶。)我覺得還好反正現在也不餓。」



從北京壽司郎的宣傳單能看到，特別標註，金槍魚大腩是「澳洲產」，生鮑魚來則是來自境內「福建」。店內的食物款式沒有比其他分店少，仍然保有220多種，但都選用來自大陸和日本以外的水產。

北京壽司郎店員：

「軍艦熟食麵點熱鍋都有。」

日本排放核廢水爭議，讓部分大陸網友一度揚言抵制日料。而就在8月24日，大陸海關總署對日本水產品發布禁令滿周年之際，日本迴轉壽司連鎖品牌在北京大賣，也掀起議論。

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