多次造謠詆毀國家運動員吳艷妮　廣西男被行拘

近日，廣西武宣網警發現一名網民在網上發表惡意中傷、詆毀國家運動員吳艷妮的文章，於是迅速開展調查。最終，47歲疑犯梁某某被武宣警方依法行政拘留，案件正在進一步偵辦中。



通報指，按照公安部打擊整治網絡謠言和網絡暴力專項行動相關部署要求，近日，武宣警方查處一起惡意詆毀國家運動員的網絡暴力案件。網民「乾山易學蜂迷者」涉在「今日頭條」平台發表惡意中傷、詆毀國家運動員吳艷妮的文章。對此，武宣警方迅速開展調查，鎖定嫌疑人梁某某並將其抓獲歸案。

事主在平台發表惡意中傷、詆毀國家運動員吳艷妮的文章。（「平安武宣」微信公號）

經查，梁某某惡意編造信息、公然詆毀他人，造成惡劣社會影響，其行為已涉嫌擾亂網絡秩序和公然侮辱、詆毀他人。 經詢問，梁某某對其違法行為供認不諱。目前，疑犯梁某某已被武宣警方依法行政拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒，網絡並非法外之地，對於利用互聯網發布不實言論，擾亂社會秩序、誹謗他人等行為，公安機關將堅決依法處理。對於情節嚴重，造成惡劣影響的，公安機關將依法追究其法律責任。廣大網民應自覺抵制不良信息，不造謠、不傳謠、不信謠，共同維護清朗網絡環境。