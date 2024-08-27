奧運冠軍教練稱住宅被清空　包括訓練資料、父親遺物　警立案調查

8月26日，國家級射擊教練虞利華稱「家被非法入侵並搬空」，包括父親遺物及執教奧運多年的資料等遺失，而入侵其住所的是海亮教育科技服務集團（下稱海亮集團）的物業工作人員。

海亮集團後勤管理公司總經理張某，承認物業人員曾清理虞利華住所，但只是搬走雪櫃、電飯煲等物品。諸暨市公安局已針對相關事件以涉嫌盜竊立案展開調查。



虞利華為國家級射擊教練，曾教導過包括2020年奧運射擊冠軍楊倩在內的多名射擊運動員，曾被評為寧波市傑出專家、國務院政府特殊津貼獲得者、浙江省「151」工程第三批次人員。2018年9月，其以射擊隊教練身份加入海亮集團。

《紅星新聞》報道，虞利華介紹，8月1日回到浙江省諸暨市海亮教師公寓，發現其家被非法入侵，家中物品被掃蕩一空，失竊物品包括3部手機、大量過往訓練資料、其父親留下的傳家金銀飾品、幾張銀行卡等，「關鍵是我爸爸留給我的遺物，這是我的精神寄托，還有我以前工作獲得的榮譽，這些都是用錢買不來的」。

8月26日，國家級射擊教練虞利華稱「家被非法入侵並搬空」，包括父親遺物及執教奧運多年的資料等遺失。（微博＠虞利華）

虞利華提到，今年5月27日，海亮集團向他下發「解除《勞動合同》通知書」，稱其違反海亮集團與紹興市體育局簽訂的「建隊合作協議」，導致海亮射擊隊經營困難，並要求虞利華到人事部辦理離職手續。他強調，自己未曾完成所謂離職手續，亦沒有簽署離職協議。

虞利華稱，海亮集團從未向他提及「建隊合作協議」。在得知這份協議後，他曾向海亮集團朱姓副總提出查看內容，但對方並未出示，只是口頭告知該協議規定海亮射擊隊培養的運動員需要進入浙江省隊，不能外流，「我說學生是自由身，本來就是有權利（選擇）的，國家總局也出台了很多政策要打破人才壁壘，重視人才交流」。

諸暨市公安局已針對相關事件以涉嫌盜竊立案展開調查。（微博＠虞利華）

針對虞利華所稱物業人員盜竊其財物一事，海亮集團後勤管理公司總經理張某承認，虞利華的住所確實曾被該集團物業人員「清理」，警方已對相關失竊情況展開調查。

張某表示，物業人員只是將虞利華住所內的雪櫃、電飯煲等物品搬走並保管，至於虞利華所稱的遺失物品，「物業這些人說，清理的時候這些東西不是全部都有」。