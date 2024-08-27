2黑人男子廣西警務室外毆打中國人　惹怒網民：還中國人尊嚴！

近期，內地網絡流傳一段2名外國人在警務室門口毆打中國人的影片，引發網民憤怒。據悉，事發地在廣西桂林，當地警方回應稱，被毆打人並未報警，具體情況還在調查中。



網傳影片中，2名黑人男子將一名中國男子摔在地下拖拽，多次重拳毆打後才離開。而事發地點正是一個警務室外。

影片引發網民憤怒，認為「不論中外，打人者必須嚴懲」；還有網民質疑為何警察沒有出來維持治安。

網民熱議▼

必須還中國人尊嚴！



有沒有可能是用中文罵別人，只是沒想到別人聽懂了，被打人不敢報警，畢竟自己也不佔理。



不論什麼原因，毆打中國人，就是不對的，現在中國這麼強大了，如果還被打，沒有中國人幫忙，我覺得超級恥辱



在警務室門口打人還要報警，是不是不報案就不處理？



我就特別好奇，為什麼外國人在中國打自己同胞，旁邊有人經過都不上去幫忙？所謂的民族團結在哪裡？



對此，當地警方回應表示，事發於8月25日，被毆打人並未報警，具體情況正在調查中。「已經在處理了，組織抓捕中，案件進展中。」