上海住宅突現強烈黴味兼滲水　業主報維修驚見墻內有空洞

上海浦東新區一個屋苑近日有居民反映，從6月底開始家中就突然出現強烈的黴味，遍布滿屋，幾乎沒辦法住人。等工作人員上門維修時，才驚訝發現墻內竟然還有空洞。對此，發展商表示「無法回答」；專家則建議要灌漿，再注漿，從而徹底修復。



家住浦東新區御水路958弄的居民沈女士向《新聞坊》同心服務平台反映，其房子於2023年1月底交付，去年8月和家人入住。今年6月底，她突然發現家中負一層和一層中間的圈梁位置有大量的水漬，並伴有刺鼻的味道。

沈女士向媒體反映情況。（新聞坊）

沈女士進行報修後，發展商給予注漿的維修方案。可是，第一次注漿完成後不久，沈女士又發現另一處墻面也漏水，而此次工作人員再次上門準備注漿時，竟發現墻內有空洞，圈梁呈「蜂窩狀」，無法維修。為防地基的不均勻沈降或較大振動荷載的不利影響，一般房屋應在墻體中設置鋼筋混凝土圈梁或鋼筋磚圈梁，增強磚石結構房屋的整體剛度。

圈梁位置有滲水現象。（新聞坊）

工作人員上門維修。（新聞坊）

墻內驚見有空洞。（新聞坊）

事件令沈女士驚訝無比。由於維修工作一直耽擱，沈女士十分無奈，只好將紙巾塞進墻內空洞用作吸水。而除了沈女士外，還有七八戶居民紛紛表示，這一個多月家裏也存在墻內滲水的情況，部分是天花板，也有墻角位置。

由於維修工作一直耽擱，沈女士只好將紙巾塞進墻內空洞用作吸水。（新聞坊）

其他居民紛紛表示家裏也存在墻內滲水的情況。（新聞坊）

對此，發展商上海振龍房地產開發有限公司工作人員表示，漏水問題肯定是可以完全處理好，但對於圈梁內為何出現「空洞」則無法即時回答，相關問題具體要請工程排摸。

發展商無法回答圈梁內為何出現「空洞」。（新聞坊）

上海房地產專修學院教師、房屋質量檢測師管懷聖則認為，混凝土梁中產生蜂窩是極不正常、不應該出現的。他表示，鋼筋過密、振搗不密實、振搗不規範、或者是混凝土塌落度過低，都會造成蜂窩。由於發現「蜂窩空洞」後不能注漿，專家建議，應把所有空洞找出，先採用灌漿方式，即將混凝土填入空洞補救，再注漿以作補縫。

針對事件，屬地康橋鎮表示，將進一步上報上級部門，督促後續的維修進展，盡快解決此事。