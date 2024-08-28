山東女銀行提款5萬元　事發發現其中3萬竟為「練功鈔」

山東濟南章丘區一名女子周一（26日）反映，自己一個多星期前從當地一銀行提款5萬元（人民幣．下同），結果事後發現其中竟有3萬元為「練功鈔」。目前，經察看銀行提供的高清片段，事主已經認可練功鈔並非出自取款銀行，並已報警處理。



事發於本月17日，事主文微（化名）從中國郵政儲蓄銀行提款5萬元。一開始，她不以為意，放著沒動，直到25日晚拿出給工人發工資時，才發現其中3萬元為練功鈔。

涉事的網點為中國郵政儲蓄銀行濟南市章丘區棗園支行。中國郵政儲蓄銀行濟南市章丘區棗園支行工作人員表示，警方已經進行了調查，不是銀行的問題。民警用執法記錄儀拍了事發時的監控片段給事主看，但因為模糊，她要求看原片。至周二（27日）上午，銀行已經給文微提供了高清片段查看，確定練功鈔不是從他們支行流出。

其中3萬竟為「練功鈔」。（極目新聞）

文微亦表示，她確定不是銀行的事，現在她也很好奇這3萬元的練功鈔到底是何方神聖。目前，文微已經報過警，轄區棗園派出所工作人員表示，如有確定證據能證明文微丟失了3萬元，將會繼續調查。

網民點睇：

被人調包了！

我的天，太可怕了，平白無故少了三萬

期待警方調查真相

練功券改成藍色永遠沒毛病

對啊，為什麼要相同顏色，而且極其相似

這個建議希望能引起銀行業重視

