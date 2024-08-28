江西少年假冒其父和母親去法院離婚　法院：妨害司法秩序

內媒《瀟湘晨報》報道，8月26日，江西豐城法院通報一起案例：由於父親在外地工作無法及時到場簽字，母親又著急離婚，於是便讓兒子冒充父親簽字。事情敗露後，法官表示，兩人的行為已經妨害到司法秩序。



離婚示意圖。（視覺中國）

據報道，何先生與韓女士結婚多年，後雙方感情破裂，因兩人協商不成，韓女士到法院起訴要求離婚，法院受理案件後組織雙方多次開展線上調解，最終何先生同意離婚。

法院擬定離婚調解書，聯繫雙方來法院簽字並辦理後續手續。按照約定，韓女士與「何先生」來到了調解室與法官見面，「何先生」全程佩戴口罩和帽子。簽字前核對身份證信息時，「何先生」拒絕摘下口罩，只要求盡快簽字離婚。在法官的反復詢問和警示下，「何先生」才承認他並不是韓女士的配偶，而是韓女士和何先生的兒子小何。

離婚示意圖。（視覺中國）

離婚示意圖。（視覺中國）

小何的父親在外地工作，無法親自到場簽署離婚調解書，他在母親教唆下冒充父親來簽字離婚。韓女士因著急離婚心存僥倖，認為離婚是她與被告雙方同意的結果，讓兒子冒充簽字離婚並不會帶來什麼嚴重後果。

在法官和工作人員的批評教育下，韓女士和小何才知道自己的行為已經妨害到司法秩序。

事件引發熱議，不少網民評論指「指這麼有良心的兒子現在少見了」「這個兒子是心疼媽媽的」，也有人表示事件本質還是因為結婚難：「結婚容易，離婚難啊，要結婚的姐妹們三思啊。」「現在離婚已經難到雙方同意還要需要讓兒子冒充老公的地步了，甚至還不給離。」