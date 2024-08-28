遍地是文物？　河南釣魚男龍門石窟下游撿到石製佛頭

除了魚，什麼都能釣到的釣魚人近期又有新發現。近日，河南洛陽馬先生在與朋友釣魚時，無意間在河邊撿到石製佛頭，幾人報警後，將佛頭交給警方。目前龍門石窟研究院正對佛頭進行鑑定。



馬先生向內媒《大皖新聞》介紹，「釣魚的地方距龍門石窟僅1千米左右，佛頭下方有被尖銳物品鋸開和鑿過的痕跡。」

河南馬先生和朋友在釣魚時撿到石製佛頭。

馬先生表示，他就住在龍門石窟景區附近的村子里，小時候經常去石窟玩。發現佛頭時，佛頭被泡在水里，上面有一些田螺，清洗幹凈後，他和朋友都覺得是文物，於是第一時間選擇了報警。馬先生笑稱，他和朋友的經歷真應了釣魚圈里的一句話，「釣魚佬除了魚釣不到，什麼稀奇古怪的東西都能釣到。」

據悉，龍門石窟位於河南洛陽市，石窟始鑿於北魏孝文帝年間，盛於唐、終於清末，經歷10多個朝代陸續建造長達1400餘年，是世界上建造時間最長的石窟質疑。現存洞窟像龕2345個，造像11萬余尊，是世界上造像最多、規模最大的石刻藝術寶庫，是世界文化遺產，全國重點文物保護單位。

28日下午，龍門石窟街道派出所民警表示，確有接到該起警情並出警。目前該尊佛頭已經被送往龍門石窟研究院。研究院辦公室表示，上述事件屬實，關於佛頭是不是文物，仍需專家進一步鑒定。