潘展樂與隊友訪澳唱《孤勇者》笑場　陳奕迅發邀請：一起唱！

9月1日晚，內地奧運健兒代表團澳門聯歡晚會在澳門東亞運動會體育館舉行。會上，中國游泳隊運動員和澳門歌手一起合唱《孤勇者》。



潘展樂與隊友訪澳唱《孤勇者》笑場。（央視頻截圖）

潘展樂與隊友訪澳唱《孤勇者》笑場。（央視頻截圖）

潘展樂與隊友訪澳唱《孤勇者》笑場。（微博影片截圖）

潘展樂與隊友訪澳唱《孤勇者》笑場。（微博影片截圖）

表演過程中，潘展樂忍不住笑意在台上笑場。表演結束後，運動員們紛紛表示：「實力唱將團，下次還唱 」 「對不起，下次還敢」「給澳門留點震撼」 。

不少網民被泳隊的表演逗樂，「游泳隊 人魚上岸嗓子換腿」的話題衝上微博熱搜，有人表示：「這個孤勇者可列入年度搞笑視頻範疇了，游泳隊隊員真的是集體用嗓音交換了雙腿吧」「陳奕迅的被告名單」「聽完泳隊唱歌的……才是真正的英雄」。

游泳隊合影。（@覃海洋）

潘展樂與隊友訪澳唱《孤勇者》笑場。（央視頻截圖）

潘展樂與隊友訪澳唱《孤勇者》笑場。（央視頻截圖）

《孤勇者》的原唱陳奕迅隨後在個人微博發文，邀請六名運動員到演唱會現場合唱。 潘展樂在評論中回應：「一定要去一次」，張雨霏指「老師我們怕拖累你」，覃海洋更是回覆稱要再唱一首《陰天快樂》。