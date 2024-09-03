女子胸部及打底褲藏626粒黑珍珠皇崗藏關　舉止異常露破綻事敗

近日，內地海關關員在皇崗口岸查獲一名走私黑珍珠的女子，發現該女子胸部及裙下打底褲襠部收藏626粒黑珍珠。



內地海關關員在皇崗口岸查獲一名走私黑珍珠的女子，發現該女子胸部及裙下打底褲襠部收藏626粒黑珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

內地海關關員在皇崗口岸查獲一名走私黑珍珠的女子，發現該女子胸部及裙下打底褲襠部收藏626粒黑珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

內地海關關員在皇崗口岸查獲一名走私黑珍珠的女子，發現該女子胸部及裙下打底褲襠部收藏626粒黑珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

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中國海關總署稱，海關關員在皇崗口岸旅檢大廳對進境（由香港進入內地）旅客進行監管時，發現一名身著黑色寬鬆襯衫、牛仔裙子的女性旅客神色緊張、舉止異常，隨即對其進行攔截檢查。

經查，在該旅客胸部處發現用保鮮膜纏繞固定的黃色膠帶包裝物2袋，在其裙下打底褲襠部發現同樣的黃色膠帶包裝物1袋。拆開包裝袋後，查獲黑色的疑似珍珠共計626粒。

8月23日，經深圳海關工業品檢測技術中心鑒定，該批疑似珍珠為海水養殖珍珠（黑珍珠），共計626粒，初估案值2.9萬元人民幣。

中國海關總署提醒：根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。