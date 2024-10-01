十一國慶｜深圳萬架無人機表演 受氣象影響3區起飛成功2區尚評估
撰文：盛昀
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為熱烈慶祝中華人民共和國成立75周年，10月1日至7日，深圳將連續7天在5個區域舉辦「天空之城大有可能」全城萬架無人機表演，國慶假期每晚點亮深圳的夜空，為廣大市民遊客奉上科技與藝術交織的精彩演出。
今晚（1日），無人機編隊原定於龍華、龍崗、福田、羅湖、大鵬五個區域表演，龍崗與福田的無人機編隊表演正常演出，但「文旅深圳」晚上九點直播指出，受氣象影響，龍華、羅湖、大鵬三個區域的無人機編隊表演尚在評估起飛條件；約九點十分，羅湖區域的無人機表演也正常起飛。
此次無人機編隊表演將分別以「國際」「文化」「科技」「創新」「活力」為主題，結合深圳城市特色，以接力表演的形式，每天先後在5處區域進行空中演繹，彰顯深圳「文旅+低空+科技」深度融合的獨特魅力。
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