十一黃金周｜內地國慶檔票房破7億　首日場次創中國影史紀錄新高

2024年國慶節首日（10月1日），內地電影院線大盤票房突破4.94億元（人民幣．下同），超越去年國慶檔首日。同時，總場次46.4萬，刷新中國影史國慶節場次紀錄。據網絡平台數據，截至10月2日13時13分，2024年國慶檔（10月1日—10月7日）檔期內總票房（含預售）突破7億。



今次為繼今年5月1日後，時隔5個月大盤單日票房再度突破4億元，超越去年國慶檔首日的4.3億元，進入影史國慶節票房榜前4位。同時，單日總人次1146萬，總場次46.4萬，刷新中國影史國慶節場次紀錄。

今年國慶檔共有10部新片入市，涵蓋科幻、戰爭、喜劇、動畫等類型。國慶節首日，票房前三名影片分別是《749局》、《志願軍：存亡之戰》及《浴火之路》。而據燈塔專業版數據，《志願軍：存亡之戰》及《749局》票房均已破2億。

10月1日0時0分，《749局》票房破2億。（燈塔專業版）

10月1日22時32分，《志願軍：存亡之戰》票房破2億。（燈塔專業版）

其中，《749局》由陸川執導，王俊凱、苗苗、鄭愷、任敏、辛柏青與張鈞甯領銜主演。影片靈感源於導演陸川軍校畢業後在749局的工作經歷。

《志願軍：存亡之戰》則為《志願軍》三部曲系列電影的第二部，影片改編自蘭曉龍小說《戰與祀》，由陳凱歌擔任導演。系列電影講述了抗美援朝戰爭中第三次戰役到第五次戰役，其中鐵原阻擊戰是第二部的重頭戲。