文青女神親筆信賀國慶！11年前遭封殺　曾撐太陽花、港佔中反修例

台灣歌手安溥（張懸）曾發聲力挺太陽花運動、在英國演出舉青天白日滿地紅旗等，因而遭到中國大陸封殺；不過，她於10月1日特地於10點01分在微博以手寫信祝福十一國慶，掀起兩岸網友熱議。



安溥曾發聲力挺太陽花運動。（微博 / ＠聯成娛樂OnLine）

安溥的經紀公司「聯成娛樂」於10月1日10點01分在微博發文，寫下：「來自學姐的祝福」，並曬出1張安溥的手寫信，只見圖上寫着「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬里皆安」，最後署名「安溥祝福」；而許多中國大陸網友看完後，紛紛直呼：

．「手寫字真誠程度秒殺內娛轉發大軍」

．「根正苗紅的紅色，祝福祖國的明天藍天白雲」



安溥手寫信祝福國慶。（微博 / @聯成娛樂 ）

不過，也有中國大陸網民不買單，發文質疑「那就再來複讀一下她的事蹟，又是佔中，又是太陽花的，真不是啥人都能拉過來統戰」，更是曬出多張安溥先前力挺太陽花運動、香港反修例運動的新聞，直呼：「但行動上為台獨港獨付出過的人，連夜秀錦旗，而且只是國慶祝福一下，甚至都沒有說台灣是不可分割的一部分這類話，就認為這種人是悔改了，那也太好糊弄了。」

中國大陸網民質疑安溥。（微博截圖）

事實上，安溥2013年在英國曼徹斯特演出時，曾在舞台上高舉青天白日滿地紅旗，遭到大陸歌迷抵制，連同年在北京的演唱會都被迫取消，疑似遭到封殺，她過去也曾聲援太陽花學運、香港反修例運動等事件；而她祝賀大陸國慶的舉動，也讓台灣網友驚訝，表示：

．「安溥⋯你⋯⋯唉」

．「手寫祝福就有夠感人了，還特地選10：01分發文！真用心 春晚不邀約說不過去吧」

．「反送中她還跟何韻詩站一起呢」



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