A股爆升｜買樓還是買股？有人賣房炒股　有人套現股票買樓

內媒《極目新聞》報道，近日內地樓市政策利好不斷，股票也天天飄紅，一批人賣掉房子，準備進股市。另一批人，剛從股市中套現準備入手房子。現在兩批人同時出現了。



10月2日，位於深圳龍華區某樓盤的售樓現場。（廣州日報）

社交媒體上也不斷傳出有網民賣樓炒股的消息。（網絡截圖）

杭州有人套現買樓

據《極目新聞》10月3日報道，新政對杭州一手房市場有明顯提振，不少在杭開發商表示，新政發佈後，熱度上來了，此前有些猶豫不決的購房者，在買房時也相對果斷了。

杭州購房者周女士表示，前幾天在股市里賺了點錢，剛套現了一部分，準備為家裏置換房子。另外一部分則繼續放在股市里，「再博一博」。

售樓處看房的市民。（極目新聞）

周女士想置換房子已經有半年了，直到本輪樓市政策出現，她覺得該出手了。「雞蛋不能同時放在一個籃子裏，最近看中一套還不錯的房子，一直在和銷售人員談『優惠』。政策出來後，銷售說再不買就要被別人訂走了。那我想想，乾脆買吧。」

周女士說，她的朋友中，也有暫緩買房計劃，把準備好的首付款投入股市的人，「朋友說自己要求不高，把首付款炒成全款，就滿足了。」

網傳有人買房炒股

國慶假期前9月24日至27日，內地A股連續四天全線放量大漲，迎來近幾年來難得牛市，9月30日節前最後一個交易日全天成交量超過2.6萬億元人民幣。

社交媒體上也不斷傳出有網民賣樓炒股的消息。（網絡截圖）

社交媒體上也不斷傳出有網民賣樓炒股的消息。（網絡截圖）

社交媒體上也不斷傳出有網民賣樓炒股的消息，有中介發文指業主以砸盤價求盡快賣樓以入股市；甚至還有網民發文稱「人生第一次玩股票」「賣掉上海靜安一套房無腦衝」。

社交媒體上也不斷傳出有網民賣樓炒股的消息。（網絡截圖）