旅客出境未報備買煙即可通融？　昆明邊檢：外省民警行為已上報

10月6日，有網民反映，自己在昆明長水國際機場出境時，被警方告知國慶期間出行需報備，對方向他索取100元（人民幣，下同）買煙錢後「通融」他出境。

10月7日，昆明出入境邊防檢查站回應稱，此事為外省公安在機場工作組的行為，昆明邊檢已將此事上報處理。



當事人在社交平台上發文稱，10月6日計劃從昆明長水機場前往韓國旅遊，在機場出境海關安檢之時，被一名自稱是湖南省公安廳駐昆明長水機場的工作人員告知，國慶期間出行需報備。

當事人表示未收到報備通知之時，被對方拉至一個未安裝閉路電視的走廊中，並稱「這個事情處理起來也簡單，我給領導打個電話，把你護照發過去，相當於你報備了，前提就是給我們領導買包煙，100元」。

當事人稱，因為怕耽誤出境時間，他便向對方支付100元。他表示，當時安檢前放有幾張桌，上面標注幾個不同的省份，自己是被安排到湖南省所在的桌前辦理，但他事後想起，收取費用之人並未向其領導打電話，也有同行之人遇到相同情況，他事後已報警處理。

有網民反映，自己在昆明長水國際機場出境時，被警方告知國慶期間出行需報備，對方向他索取100元買煙錢後「通融」他出境。（新黃河）

當事人向民警轉帳100元。（影片截圖）

《新黃河》報道，昆明出入境邊防檢查站工作人員解釋，此事為外省公安在機場工作組的行為，目前昆明邊檢已將此事上報處理。另據相關媒體報道，涉事人員已暫停在昆明的工作，被帶走調查核實。

10月7日，當事人再度發文回應稱「錢已經退回來了，警方很積極主動地聯繫我」。目前，相關爆料文章已無法查看，疑似被刪除或隱藏。