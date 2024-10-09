門票60元 河南一博物館用照片代替實物展覽 網民：好歹放個仿品
撰文：林芷瑩
出版：更新：
有遊客反映，近日到河南洛陽隋唐洛陽城應天門遺址博物館參觀時，發現館內大部分文物都以照片代替實物展出，抱怨自己「花錢買票被當傻子」。
內地傳媒報道，該遊客稱，自己花費60元（人民幣，下同）購票入博物館參觀，卻發現部分展品為玻璃框架內的文物圖片，他還在評論區提醒其他人不要將此博物館與洛陽博物館混淆。
10月9日，洛陽應天門遺址博物館工作人員解釋，博物館入館的確需要購買門票，館內並非所有展品均為照片，而是部分展館採用視圖展示方式。工作人員說明，博物館一直是圖片展示，沒有文物存放，如需觀看實物文物，遊客可前往洛陽博物館。
工作人員介紹，洛陽應天門遺址博物館共兩層，設有四個展館，其中僅有一個展館部分採用展品視圖展示，一層主要展示壁畫和遺址。工作人員提醒，購票參觀是個人選擇，購票時沒有相關提示，建議提前做好景區攻略。
網民睇法：
花60看照片， 還不如買一本書，回家看什麽都有。
要這樣的話我都能開博物館，把照片擺上去就行了
好歹也放個仿品在哪嘛！第一次聽說全部放照片的，真該給門票上印一個反詐app二維碼！
門票也用人民幣圖片付就可以了
照片你也敢收60啊？？？
應該叫圖片展
玻璃保護的是紙，怕紙風化
放照片不氣人，客服的態度更氣人
央視揭黃牛賣博物館票秘訣 月入逾30萬 網民：免費的竟然最貴？「萌獅」標本因表情成網紅 上海自然博物館親解：與填充物有關逛博物館成內地年輕人新熱潮 揭秘近10年來出圈進化史三星堆博物館多男女激戰引圍觀 網民憂文物受損：比他命都值錢回南天展櫃玻璃起霧？ 廣東省博物館闢謠：非館內陳設