班主任酒後掌摑學生致多處骨折需手術　官方：停課停職

陜西榆林神木市一名中學教師被曝在醉酒後毆打學生，致其頭上多處骨折。爆料者稱，孩子需要做開顱手術，但一直無人問津，呼籲有關部門給孩子一個公道。周二（22日），神木市教體局就此事發布通報稱，已對班主任李某某飲酒、懲戒學生不當行為給予其全校通報批評，取消2024年職稱晉升資格，停課停職。



事件發生於今年9月13日晚，通報稱，經調查，該市第一中學高二2班學生高某某在學校操場跑步時，不慎與正在相向跑步的高一16班麻某某同學碰撞，高某某同學隨即昏倒，嘴角出血。隨後，高某某被同學背回宿舍，巡查值周教師及時告知家長、班主任並撥打了120急救電話。

而班主任李某某趕到宿舍後，誤以為高某某同學撞傷他人，扇了其兩耳光。120急救車到校後，將高某某同學送到神木市醫院檢查治療。14日上午，家長將高某某同學轉入榆林市第一醫院治療，診斷結果為左側鼻骨骨折、左側額部硬膜外血腫、額骨左側線樣骨折。

15日，學校召開專題會議，對班主任李某某飲酒、懲戒學生不當行為給予其全校通報批評，取消2024年職稱晉升資格，停課停職，並積極配合家長對受傷學生進行治療。事後，市教體局立即派專人進駐學校開展調查，並指導該校開展師德師風專項教育，安排專人與學生家長保持溝通，但未就家長訴求達成一致意見。17日下午，學生家長向神木市公安局鐘樓派出所報案，公安機關隨即介入調查。

涉事學生已於10月11日已出院。神木市公安機關已向醫院調取病例，並徵求家長意見委托專業機構進行傷情鑒定，市教體局及相關部門將根據公安機關調查結果，積極做好後續工作。