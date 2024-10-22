貴州男子監視居住時「離奇死亡」　CCTV部分畫面遺失　3輔警受查

今年8月底，貴州省三穗縣一名男子被相關部門以「涉嫌洗錢罪」的名義指定居所監視居住，卻在20天後身亡。公安局稱死者為自殺身亡，但家屬發現死者身上有破損和瘀血，認為相關人員有不可推卸的責任。目前，檢察院已對3名涉案輔警立案調查。



《上海法治報》報道，貴州省三穗縣居民王仙蘭表示，2022年2月起，丈夫彭宏懷供職於一間勞務公司。受貴州某建設（集團）公司主要負責人涉嫌嚴重違法違紀一案牽連，彭宏懷被黔東南州紀律檢查委員會、監察委員會多次傳喚，2024年8月29日，彭宏懷被相關部門採取調查措施，並以涉嫌洗錢罪移交給台江縣公安局作「指定居所監視居住」。

王仙蘭介紹，9月13日，她接到台江縣公安局通知稱丈夫想吃水果，叫她買水果送到台江縣公安局，但不允許見面。9月17日，台江縣公安局要求她前往台江縣配合調查。凌晨12時許，王仙蘭到達公安局後，被告知丈夫已經自殺身亡。

台江縣公安局出具的指定居所監視居住通知書。（上海法治報）

彭宏懷死亡後，家屬申請調取查看部分閉路電視紀錄，但畫面僅能看到彭宏懷居住房間進門處的走廊。

家屬稱，彭宏懷被送飯人員發現「出事」後，從洗手間被抬出來時丟失了部分畫面，無法查看此時間段的完整過程。同時，此前的畫面能清晰聽到彭宏懷沖廁的聲音，但送飯人員發現「出事」後的畫面卻沒有聲音，且存在圖像與聲音不同步的情況。

家屬續稱，從彭宏懷進入洗手間，直至被人發現出事，期間長達1個多小時內，沒有任何監管人員前往查看，顯然不符合24小時全天候監視的要求。

家屬表示，閉路電視部分畫面遺失，且存在聲畫不同步的情況。（視覺中國）

王仙蘭介紹，彭宏懷剛年滿38歲，且要供養母親及3個兒女，若僅僅只是涉嫌洗錢，完全沒有「自殺」的動機。

在告知彭宏懷死亡後，工作人員要求盡快處理並火化屍體，但家屬以各種原因未查明為由拒絕。彭宏懷的遺體先後被放置在兩間醫院，家屬探視後發現死者頸部有瘀血且皮膚破損，嘴角也有瘀血。

9月29日，相關部門進行屍檢。家屬表示，最終結果暫未出爐，但已明確死者有肋骨折斷的情況。事發後，相關公安部門與家屬就補償賠償事宜展開多輪商談。

據黔東南州檢察院消息，台江縣公安局中有3名執法人員已被涉嫌玩忽職守罪立案調查，涉案人員身份均為「輔警」，非正式編制的執法人員。