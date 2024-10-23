同心逐夢大灣區！粵港澳正能量網絡名人赴港參觀：記錄發展新成就

10月18日至19日，「同心逐夢大灣區」暨慶祝澳門回歸祖國25周年——網絡名人灣區行主題採風活動第三站走進香港。由廣東互聯網業聯合會、香港網絡紅人工作者協會組織會員企業代表，粵港兩地的正能量網絡名人代表，深入香港創新科技及工業局、香港立法會、香港中區警署、太平山等地，感受香港科創發展新活力，探索灣區多元合作新機遇。



講好香港科創故事，展現香港發展創新力

為深入了解香港科創發展成就與未來規劃，參訪團一行前往立法會，與資訊界立法會議員邱達根、數碼港行政總裁鄭松岩展就「在港合作機遇與合作案例」主題開展熱切交流。

資訊界立法會議員邱達根表示，近幾年來，內地、香港的科技企業在創新發展方面的勢頭非常迅猛，香港與深圳、佛山等城市的工業類企業，如零部件方面已有不少合作，還有更多產業鏈可以「聯動」。更從遊戲賽事、企業出海等方面探討香港與內地的合作機遇，希望能為香港網絡紅人、內地網絡大V講好香港科創故事提供更為豐富、立體、多元的素材，為香港發展注入新的可能。

座談會上，廣東省互聯網業聯合會會員企業代表歡聚集團與視源集團各自介紹企業在港的業務發展情況，探討未來更多領域的合作方向。各領域網絡大V則從在港旅遊體驗出發，助力講好大灣區文旅故事。

立法會議員邱達根與參訪團開展座談交流。（主辦方供圖）

立法會議員邱達根與參訪團合影留念。（主辦方供圖）

此外，參訪團一行還前往香港創新科技及工業局，與香港創新科技及工業局副局長張曼莉就「香港創科發展現狀及未來合作展望」主題展開熱切交流。

張副局長認為，香港科創發展擁有許多核心優勢，不僅能夠在企業出海的浪潮背景下，助力內地企業快速融入國際科研體系，還能夠搭建內地科研人才交流培養的舞台。香港正致力於發展成為國際創科中心，積極融入國家發展大勢。

香港創新科技及工業局副局長張曼莉與參訪團開展座談交流。（主辦方供圖）

香港創新科技及工業局副局長張曼莉與參訪團合影留念。（主辦方供圖）

講好香港警察故事，展現香港發展安全力

為進一步增進警民關係，加強警民合作，近年來香港警署積極制定活動政策，加強與工商界及專業人士等社群交流。此次參訪團一行榮幸受邀來到香港中區警署，參觀警隊設施及設備，與警務人員近距離交流合照，為講好香港警察故事提供了豐富的素材。

中區警民關係組人員開展交通規則科普教育。（主辦方供圖）

港島總區交通部人員介紹高科技巡邏設備。（主辦方供圖）

講好香港文旅故事，展現香港發展新活力

此次採訪團也來到香港三處地標參觀——西九文化區、太平山、金紫荊廣場，沉浸式感受香港獨有的文化氛圍和迷人風景。乘坐纜車緩緩而上，繁華的都市、湛藍的大海、起伏的山巒，構成了一幅絕美的畫卷。在兩輛纜車交錯之際，網絡大V們紛紛舉起手機記錄下這一刻。

參訪團在太平山頂合影。（主辦方供圖）

此次「同心逐夢大灣區」暨慶祝澳門回歸祖國25周年——網絡名人灣區行主題採風活動實地探訪了粵港澳大灣區的經濟發展、科技進步和文化繁榮，切身感受到「一國兩制」下的成功實踐。藉助網絡平台，未來將進一步發揮粵港澳網絡名人的聯動作用，在各自的傳播領域當中講好灣區故事、傳播好中國聲音。