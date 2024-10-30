判決書擺烏龍刑期4年變3年　內蒙漢出獄9個月再被羈押　家屬不滿

2022年，內蒙古烏拉特前旗55歲男子衛某某因犯敲詐勒索罪和虛假訴訟罪，於被判處有期徒刑4年。然而，法院在判決書中將其刑期開始時間錯誤地記為2020年1月，導致衛某某於2024年1月提前出獄。據悉，衛某某於2021年1月20日被刑拘，因此其應於2025年才可獲釋。



今年10月12日，出獄近9個月的衛某某再次被收押，家屬表示收到法院通知，稱將修正之前的錯誤，衛某某的新刑期從被再次羈押的時間起算，為期一年。衛某某目前已被轉移至監獄羈押。對此，衛某某的家屬希望法院能夠給予書面道歉，並對家庭造成的影響負責。



根據衛某某提供的判決書，他因敲詐勒索罪被判3年，虛假訴訟罪被判2年，最終決定執行4年有期徒刑。然而，判決書中提到的刑期起算日期卻錯誤地寫成2020年1月20日，這與實際的羈押時間（2021年1月20日開始）不符。衛某某的家屬表示，他們在衛某某出獄後才了解到這一錯誤。

判決書將開始羈押的時間錯寫成了2020年。（紅星新聞）

衛某某的妻子席女士表示，出獄後的衛某某留在當地打工，她則在外地工作，兩人見面不多。10月12日，當他們無法聯繫到衛某某時，才得知他再次被逮捕。席女士稱，法院在通知中表示，因判決書的錯誤，衛某某需重新執行缺失的刑期。

烏拉特前旗紀委相關工作人員告訴媒體，此案件是因法院的錯誤導致，檢察院目前已介入調查。

衛某某的刑滿釋放證明書。（紅星新聞）

對此，席女士表示，作為家屬，他們不能接受法院一句「糾正錯誤」就結束了。她表示，上次衛某某被判刑時，兒子還小，但現在兒子已經讀初三；由於怕影響孩子讀書，目前她還沒有告知兒子這件事情，並只能放棄打工回家陪伴兒子。她表示自己有三個訴求，一是讓衛某某服刑到原定的2025年1月19日，二是法院書面道歉，三是對家庭造成的影響負責。

根據法律專家的分析，法院的錯誤是一個明顯的失誤，相關人員需要承擔一定責任，但重新執行的刑期是必須的，法院內部追責和當事人繼續服刑沒有關聯。另有律師表示，這類司法錯誤，應該通過相關程序進行糾正，相關人員要承擔責任，但當事人並不能被認為是受害方，因此無法為此事向法院進行追責。

目前，衛某某的案件仍在持續發展中。