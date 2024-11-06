美國大選｜魔幻A股仍鍾愛諧音梗 特朗普暫領先｢川大智勝｣亦開漲
撰文：許祺安
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美國大選在A股成「川大智勝」與「哈爾斯」的對決，據《每日經濟新聞》11月6日消息，內地A股市場川大智勝開漲1.22%，哈爾斯開跌4.03%。
美國大選11月5日登場，目前共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的選舉人票領先民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。據《每日經濟新聞》11月6日消息，內地A股市場川大智勝開漲1.22%，哈爾斯開跌4.03%。
此前曾有報道指，A股中的「川大智勝」，10月初以來不僅股價實現翻倍，還收穫數個漲停板。在今年7月，特朗普遇刺後支持率繼續飆升，川大智勝也曾漲停高開10%。
內媒報道指，特朗普有時被內地網民稱為「川普」，川大智勝也被理解為「川普大選制勝」。「諧音梗」的傳播，導致公司成為「川普概念股」。而賀錦麗（內地譯「哈里斯」）概念股則包括哈三聯、哈爾斯等「哈」字開頭的股票。
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